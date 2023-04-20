Найбільша в світі ракета Ілона Маска Starship піднялася в повітря і вибухнула: відео

Попри невдачу, фахівці SpaceX задоволені тим, що запуск пройшов нормально і стартовий майданчик не був зруйнований.

Компанія американського мільярдера Ілона Маска SpaceX зуміла запустити в повітря найбільшу в світі ракету Starship, але випробування не увінчалися повноцінним успіхом. Обидва ступені ракети вибухнули через три хвилини після запуску і впали на Землю.

Відео запуску опубліковане на Youtube-каналі SpaceX.

Судячи з опублікованих кадрів, найбільша та найпотужніша 119-метрова ракета Starship після успішного запуску з космічної бази Starbase, розташованої в південній частині американського штату Техас, розігналася до швидкості понад 2000 км/год і піднялася на висоту 38 кілометрів.

План польоту передбачав, що ракета-носій Super Heavy відокремиться від космічного корабля через кілька хвилин після старту, після чого Starship повинен був вийти на навколоземну орбіту і зробити обліт навколо Землі перш ніж впасти в Тихий океан біля Гаваїв. Але цього не сталося. Ракета почала падати, а потім вибухнула, різко впавши в Мексиканську затоку.

largest rocket ever built…explodes mid flight

a valiant effort from spacexpic.twitter.com/BmaOacrnmS — ian bremmer (@ianbremmer) April 20, 2023

Власник SpaceX Ілон Маск прокоментував сьогоднішній запуск, написавши у Twitter, що буде ще одна спроба.

“Вітаю команду SpaceX з тестовим запуском Starship! Я багато чому навчився для наступного запуску, який відбудеться через кілька місяців”, — запевняє він.

Congrats @SpaceX team on an exciting test launch of Starship!



Learned a lot for next test launch in a few months. pic.twitter.com/gswdFut1dK — Elon Musk (@elonmusk) April 20, 2023

За кілька тижнів до польоту Маск давав шанси 50 на 50, що космічний корабель досягне орбіти.

Попри невдачу суборбітального польоту інженери вважають запуск успішним, зауваживши, що проаналізують зібрані дані, щоб підготуватися до наступного випробування. Фахівці SpaceX, зокрема, задоволені тим, що сам запуск пройшов нормально і стартовий майданчик не був зруйнований. Вони також отримали “тонни” чітких даних, і це добре, пише BBC .

У компанії вже є готова ще одна ракета, але вона буде вдосконалена після зібраних сьогодні даних. “Те, що ракета відірвалася від землі, — це початок, ми оцінимо, що вийшло добре, а що не так, а потім спробуємо ще раз”, — заявили представники компанії

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Starship має вагу 5 000 тонн з паливом і вантажопідйомність 150 тонн. Апарат складається з двох компонентів: космічного транспортного засобу - верхнього ступеня, і гігантської ракети Super Heavy - нижнього ступеня, який повинен відправити апарат у космос.

Цей космічний апарат розроблявся компанією Ілона Маска протягом кількох років для космічних місій за межі орбіти Землі - до Місяця та Марса. Цей корабель, зокрема, було обрано NASA для висадки на Місяць у рамках космічної програми Artemis.

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