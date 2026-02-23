Російська нафта стрімко дешевшає / © ТСН.ua

Реклама

Флагманська російська нафта продається на міжнародному ринку з найбільшою знижкою за майже три роки, оскільки західні санкції стримують торгівлю з Москвою.

Про це передає Вloomberg.

За інформацією видання, середня знижка на нафту марки Urals із західних портів країни у п’ятницю зросла до 30,62 долара за барель світового еталону Dated Brent. Це найбільша знижка з квітня 2023 року. Зараз на момент експорту цей сорт торгується трохи вище 40 доларів за барель.

Реклама

Знижені ціни на барелі демонструють вплив західних санкцій, зокрема тих, що були запроваджені США наприкінці минулого року, на Москву. Незрозуміло, як запропоновані президентом США Дональдом Трампом 15% глобальні тарифи, оголошені в суботу після того, як суд заблокував його попередні мита, можуть вплинути на майбутні закупівлі Індією.

Однак нижча ціна означає менший дохід, зменшуючи суму податків, яку нафтові компанії країни сплачують до скарбниці Кремля.

Минулого року США подвоїли тарифи до 50% на Індію за купівлю нафти Urals, а потім внесли до чорного списку двох найбільших російських виробників нафти — ПАТ «Роснефть» та ПАТ «Лукойл».

Лідер США вже скасував додаткове 25% мито, яке він запровадив на індійські товари через закупівлю країною російської нафти, що стало першим кроком до закріплення умов торговельної угоди, оголошеної двома країнами.

Реклама

Велика Британія та Європейський Союз також запровадили нижчу цінову межу на російську нафту, яка набула чинності 1 лютого. Згідно з цими правилами, європейські компанії можуть надавати такі послуги, як доставка та страхування російської нафти, лише якщо її ціна становить менше 44,10 доларів за барель.

Індія нарощує імпорт нафти з Саудівської Аравії замість російської

Раніше повідомлялося, що Індія готується імпортувати рекордний за шість років обсяг саудівської нафти, майже зрівнявши показники з російськими постачаннями.

Також ми писали, що насправді відбувається з економікою ворога та що реально може підштовхнути Кремль до зупинення бойових дій.