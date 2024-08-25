Найбільше бажання Путіна: Зеленський пояснив, чому воно не здійсниться

Президент Російської Федерації Володимир Путін найбільше прагне повернути той вплив у світовій політиці, який був у Радянського Союзу.

Під час пресконференції з представниками індійських ЗМІ в неділю, 25 серпня, український президент Володимир Зеленський пояснив, чому господареві Кремля не вдасться цього зробити.

“Він його не поверне. Він вже не встигне, не встигне просто”, - заявив Зеленський.

Також читайте Зеленський назвав два способи змусити Путіна закінчити війну

За його словами, російському президенту завадить це зробити як його похилий вік [Володимиру Путіну 7 жовтня виповниться 72 роки], так і ставлення з боку світових лідерів, які нещодавно спостерігали слабкість російської держави під час наступу ЗСУ у Курській області РФ.

“Українська армія маленькою чисельністю заходить в його область і він [президент РФ Володимир Путін] нічого не може зробити 20 днів. Усі навколо політичні гравці бачать, що все з ним зрозуміло: армія не така потужна, а він просто злодій, який погрожує, зокрема ядерною зброєю. І ті, хто тиснуть руки, товаришують, мають контракти - всі висновки вже зробили. Він вже не гравець, він просто маніяк, серйозний терорист”, - наголосив український президент.

Нагадаємо, рейтинг схвалення і довіри росіян до диктатора Володимира Путіна рекордно впав через операцію ЗСУ у Курській області.

Обійми з агресором! Прем'єр Індії розкрив деталі розмови з Путіним в день атаки Охматдиту

Читайте також: