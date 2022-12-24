"Найбільше бажання, щоб знову настав мир": Штайнмаєр згадав у різдвяному зверненні Україну

Він заявив, що Україна захищається з великою мужністю.

Німецький президент Франк-Вальтер Штайнмаєр у своєму різдвяному зверненні заявив, що німці повинні підтримувати тих, хто зазнає нападу. За його словами, Україна захищається з великою мужністю, а Європа згуртована.

Про це повідомила Deutsche Welle.

"Доки не настав мир, ми повинні підтримувати тих, хто зазнає нападу, погроз і пригнічення. Жорстокий російський напад на Україну, повернення війни до Європи, жахливі страждання українців, як і побоювання ескалації бойових дій - все це лякає багатьох людей у нашій країні", - наголосив глава Німеччини.

Він наголосив, що "найбільше наше бажання цього року, щоб знову настав мир". "Це має бути справедливий мир, який не заохочує захоплення земель і не залишає народ України віч-на-віч із свавіллям і насильством окупантів", - зауважив президен. Втім, такий мир ще "не осяжний".

За словами Штайнмайєра, європейські країни не піддалися паніці та "не дозволили внести розкол у наші лави". Він закликав громадян бути згуртованими і не втрачати віри у свої сили.

Нагадаємо, прем'єр Великої Британії Ріші Сунак напередодні Різдва опублікував чутливий ролик на підтримку України. На відео порівнюють життя двох дівчаток з України і Великої Британії. Вони обидві готуються до Різдва, але в британської дитини передсвятковий період сповнений щастя, українська дівчинка щодня сама чує сигнали повітряної тривоги.

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