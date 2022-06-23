Найбільше негативно до РФ ставляться у Польщі: світовий рейтинг Росії та її очільника впав до рекордно низьких показників

Найбільше негативно до РФ ставляться у Польщі: світовий рейтинг Росії та її очільника впав до рекордно низьких показників

На тлі повномасштабного вторгнення РФ до України рейтинг Росії у світі та її лідера Володимира Путіна впав до рекордно низьких показників.

Відповідно до останнього міжнародного опитування Pew Research Center, проведеного у 18 країнах світу, показник негативного ставлення до Кремля становить 85%. Тим часом 90% опитаних не вірять Путіну, а 78% взагалі не висловлюють довіри російському диктатору.

Про це свідчать останні соцопитування Pew Research Center.

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Зазначається, показник негативного ставлення до Росії проти опитування 2020 року погіршився в усіх без винятку країнах – передусім Італії (раніше позитивно ставились 48%, тепер 14%). У майже кожній країні, за винятком Малайзії, принаймні сім з десяти опитаних погано ставляться до Росії. Найбільш негативно до РФ ставляться у Польщі, де цю думку підтримали 97% респондентів, зокрема 91% ставиться "дуже негативно".

ЦІкаво, що у Малайзії більшість респондентів довіряють очільнику Кремля, як і позитивно ставляться до Російської Федерації.

"Протягом останніх двох десятиліть рейтинги Путіна мали тенденцію до зниження в багатьох країнах, але в 2022 році ці цифри досягли рекордно низьких показників у кожній країні, де є тенденції, причому в більшості випадків з останнього року опитування знизилися цифри вдвічі", - йдеться у повідомленні.

Щодо того, які політсили підтримують політику диктатури Путіна - крайні праві партії. У Греції ті, хто голосує за праву партію "Грецьке рішення", 55% довіряють президенту РФ, тоді як у протилежному таборі таких 18%.

Нагадаємо, раніше повідомляли, що на саміті НАТО лідери Альянсу планують Росію визнати найзначнішою загрозою безпеці. Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг наголосив, що на саміті збільшить підтримку України та інших партнерів, яким загрожує Росія.

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