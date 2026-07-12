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ТСН у соціальних мережах

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Світ
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Найбільше вдарить по жінках: експерти попередили про руйнівні наслідки феномену Ель-Ніньйо

Масштабна кліматична аномалія в поєднанні з різким скороченням міжнародного фінансування поставила мільйони жителів Африки на межу виживання.

Автор публікації
Фото автора: Ірина Ігнатова Ірина Ігнатова
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Африканські жінки з дітьми

Супер-Ель-Ніньйо вдарить по жінках Африки з руйнівними наслідками / © Associated Press

Міжнародна благодійна організація CARE International попередила, що цьогорічний кліматичний феномен Ель-Ніньйо матиме найтяжчі наслідки для жінок у країнах Східної та Південної Африки. У поєднанні з різким скороченням іноземного фінансування це вже призводить до масштабної кризи у сферах охорони здоров’я та продовольчої безпеки мільйонів людей.

Про це повідомляє видання Unilad.

Непропорційний кліматичний удар по жінках

Ель-Ніньйо викликає екстремальні погодні умови: від сильних злив у Кенії та Сомалі до масштабних посух у Зімбабве чи Мадагаскарі. Дослідження показують, що кліматичні катаклізми змушують дівчат годинами йти по воду замість навчання, а через дефіцит харчів вагітні жінки залишаються без належного раціону. Через руйнування інфраструктури африканкам доводиться народжувати в екстремальних умовах, як це трапилося просто на дереві під час повені в Мозамбіку.

«Ми маємо бути дуже стурбовані майбутнім супер-Ель-Ніньйо, і ми абсолютно точно повинні розглядати його як проблему жіночого здоров’я. Матері зазвичай працюють найважче, щоб забезпечити сім’ю їжею, найменше відпочивають і їдять останніми», — наголосив регіональний директор CARE Волтер Мвасаа.

Скорочення фінансування та закриття лікарень

Ситуація критично погіршується скороченням міжнародного фінансування програм у Східній та Південній Африці з 250 до 140 мільйонів доларів. В одній лише Ефіопії благодійний бюджет впав зі 130 до 15 мільйонів доларів. У Сомалі через брак коштів від січня цього року вже закрилися близько 50 центрів охорони здоров’я.

Унаслідок цього медсестри фіксують різке збільшення кількості виснажених і зневоднених вагітних жінок, які днями йдуть пішки без води в пошуках медичної допомоги. Оскільки традиційне фінансування вичерпується, благодійники намагаються залучити до співпраці приватний бізнес. Проте західним партнерам надзвичайно важко знаходити комерційні продукти, які б були по кишені жителям бідних африканських країн.

Нагадаємо, у тропічному Тихому океані зафіксовано стрімке посилення Супер-Ель-Ніньйо, яке може спричинити хвилю екстремальної погоди по всій планеті. Експерти попереджають про зростання ризиків посух і спеки.

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Дата публікації
Кількість переглядів
160
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