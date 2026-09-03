Найбільші навчання від часів Другої світової: Фінляндія тренує громадян на випадок нападу Путіна

Люди заходять до укриття під час навчань з цивільної оборони у Фінляндії / © Associated Press

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Фінляндія проводить найбільші в Європі від часів Другої світової війни навчання з цивільної оборони через російську загрозу. Тисячі громадян тренуються виживати у підземних бункерах у разі кібератак на критичну інфраструктуру та загрози ракетних ударів.

Про це йдеться у статті Daily Mail.

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Навчання з цивільної оборони у Фінляндії — деталі

У видовбаному в скелі сховищі цивільної оборони, обладнаному дверима, здатними витримати ядерну чи біологічну атаку, двоє фінських строковиків у захисних костюмах і респіраторних масках перевіряють рівень радіації. Вони беруть участь у масштабних навчаннях, під час яких печеру готують як укриття для тисяч людей.

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У приміщенні, яке у звичайний час слугує спортивним залом, сотні учасників проводять ніч на розкладних ліжках. Загалом понад 2000 людей, серед яких волонтери та студенти, долучилися до найбільших у Європі навчань із цивільної оборони від моменту завершення Другої світової війни.

За легендою навчань, критична інфраструктура фінського міста Куопіо зазнала масштабних кібератак. Через це були порушені електро- та водопостачання, а паралельно зберігається загроза ракетних ударів із боку сусідньої Росії.

Головна мета таких тренувань — підготувати місцеву владу та населення до правильних дій у разі реального нападу.

Люди в укритті у Фінляндії під час навчань із цивільної оборони / © Associated Press

Підготовка Фінляндії до нападу РФ

Водночас навіть підземні бункери й укриття, здатні забезпечити захист від ракетних ударів, не можуть повністю убезпечити країну від диверсійної та дестабілізаційної кампанії, яку, за словами західних чиновників, Росія веде в різних країнах Європи. Серед таких загроз — підпали, атаки на водопостачання та електростанції, а також використання дронів для проведення диверсій у повітряному просторі Євросоюзу.

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Полковник фінської армії у відставці Аско Мухонен наголошує, що обороноздатність країни залежить не лише від військовослужбовців, а й від «менталітету» пересічних фінів, які готові брати відповідальність за безпеку своєї держави.

Мухонен, який був організатором навчань у Куопіо, пояснив, що значною мірою така готовність країни пов’язана із системою військового призову. Її у Фінляндії не скасували навіть після розпаду Радянського Союзу.

Водночас, за словами полковника у відставці, Фінляндії варто враховувати досвід України та використовувати його для вдосконалення власної системи цивільного захисту.

Найбільше укриття Куопіо розраховане на 7000 людей. В Україні ж у разі ракетної атаки мешканці нерідко мають лише кілька хвилин, аби дістатися до метро чи підземного паркінгу. Саме тому, наголосив Мухонен, людям необхідні укриття, розташовані на доступній відстані та здатні забезпечити хоча б базовий захист. Вони не обов’язково повинні витримувати ядерний удар.

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Кібератаки на енергетику Фінляндії

Як розповів гендиректор енергетичної компанії Savon Voima Юха Рясанен, традиційно найбільшу небезпеку для енергетичної інфраструктури регіону Куопіо становлять сильні снігопади, шторми та інші несприятливі погодні явища. Проте після початку повномасштабного вторгнення Росії до України та рішення компанії відмовитися від закупівлі російського біопалива мережа почала зазнавати значно більшої кількості кібератак.

Крім того, торік інженери виявили щонайменше 10 наклейок на особливо вразливих ділянках енергетичної мережі. Аналогічні знахідки фіксували й інші фінські енергетичні компанії, однак встановити походження наклейок їм не вдалося.

«Якби в цьому місці стався вибух, він міг би зруйнувати цілу дамбу», — сказав Рясанен.

Він також повідомив, що над лініями електропередачі помічали безпілотники, проте визначити, хто за ними стояв, не вдалося.

За словами гендиректора Savon Voima, повністю убезпечити енергосистему від усіх можливих загроз неможливо. Тому громадянам важливо вміти самостійно забезпечувати власні базові потреби щонайменше протягом 72 годин — зокрема, у разі тривалого відключення електроенергії чи забруднення питної води.

Водночас Служба безпеки та розвідки Фінляндії повідомила, що перевіряла «широкий спектр спостережень», однак не виявила жодних обставин, які могли б викликати занепокоєння. Там зазначили, що від 2022 року через зміни у безпековій ситуації громадяни стали уважніше ставитися до підозрілих явищ. Зокрема, вони повідомляють про світловідбивні наклейки, які можуть бути пов’язані із проведенням землеустрою. Спостереження за безпілотниками, за даними служби, «здебільшого пояснювалися повсякденними явищами».

Говорячи про потенційні загрози з боку Москви, Мухонен закликав орієнтуватися не на заяви російської влади, а на її реальні дії: «не вірте тому, що вони говорять, але спостерігайте за тим, що вони роблять».

Нагадаємо, згідно з матеріалом німецького видання Welt, супутникові знімки свідчать про те, що Росія нарощує військовий потенціал та інфраструктуру поблизу кордону з Фінляндією і Норвегією. Експерти та скандинавські розвідки розглядають це як підготовку Кремля до періоду після війни в Україні та можливого масштабного конфлікту з НАТО. На думку аналітиків, найближчі три роки будуть найнебезпечнішими, допоки європейські країни Альянсу розвивають свою обороноздатність.

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