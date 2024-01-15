Найбільші від часів холодної війни: Британія відправить військових на навчання НАТО у Східній Європі

Міністр оборони Британії повідомив, що у навчаннях візьме участь 31 країна.

Велика Британія має намір відправити 20 тисяч військовослужбовців на наймасштабніші від часів холодної війни навчання НАТО у Східній Європі Steadfast Defender ("Стійкий захисник"). Там Альянс відпрацьовуватиме відсіч російському вторгненню.

Про це заявив міністр оборони Британії Грант Шаппс під час своєї промови 15 січня.

У навчаннях візьме участь 31 країна. За словами Шаппса, це забезпечить життєво важливу гарантію проти загрози очільника Кремля Володмира Путіна, коли Захід стоїть на "роздоріжжі".

"Ми перебуваємо в новій епосі, і ми повинні бути готові стримувати наших ворогів, бути готовими стати лідерами серед наших союзників і бути готовими захищати нашу націю, коли надійде заклик", - додав він.

2024 рік, як сказав Шаппс, повинен стати так званою точкою переламу у вирішенні майбутнього британської оборони, в той час, як світові конфлікти "ймовірно, зростатимуть".

Шаппс додав, що світ перебуває у "довоєнному", а не "повоєнному" стані, а відтак Велика Британія збільшила витрати на оборону до найвищого рівня з часів холодної війни.

Додаткова допомога Україні у розмірі 2,5 мільярда фунтів стерлінгів, про яку стало відомо 12 січня від британського премʼєр-міністра Ріші Сунака у Києві, також є прикладом відданості Великої Британії збільшувати витрати на оборону.

"Комусь ціна може здатися великою, але Велика Британія не може дозволити собі відмовитись від отриманих здобутків. За цього уряду консерваторів Британія ніколи цього не зробить. Фундамент світового порядку похитнули до основи", - додав Шаппс.

Під час навчань Велика Британія має розгорнути близько 16 тисяч військовослужбовців з танками, артилерією та гелікоптерами, починаючи з лютого.

А Королівський флот залучить понад 2000 моряків на восьми військових кораблях і підводних човнах, а понад 400 командос Королівської морської піхоти будуть відправлені за Полярне коло.

Королівські військово-повітряні сили використовуватимуть під час навчань штурмовики F-35B Lightning і літаки спостереження Poseidon P-8.

Напередодні Велика Британія та Україна підписали безпрецедентну стратегічну безпекову угоду.

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