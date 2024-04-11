Найбільший аеропорт у світі: де та коли його збудують і фото масштабного проєкту

Передбачається, що він обслуговуватиме 120 мільйонів пасажирів.
Саудівська Аравія планує збудувати найбільший аеропорт у світі.
Про це пише Metro.
Відкриття Міжнародного аеропорту імені короля Салмана в Ер-Ріяді, заплановано до 2030 року.
Як повідомляється, на площі понад 57 квадратних кілометрів приголомшливі 12 квадратних кілометрів будуть відведені для торгових точок.
За оцінками, нова споруда обслуговуватиме 120 мільйонів пасажирів, а до 2050 року ця цифра, ймовірно, зросте до 185 мільйонів, що є частиною зусиль, спрямованих на розвиток туризму в Ер-Ріяді.
Аеропорт матиме 4 термінали, а також буде створено окремий вантажний термінал. Загалом планується збудувати 6 паралельних злітно-посадкових смуг.
"Проєкт аеропорту відповідає баченню Саудівської Аравії щодо перетворення Ер-Ріяда на одне з десяти найбільш економічно розвинених міст світу та підтримки зростання населення Ер-Ріяда до 15-20 мільйонів осіб до 2030 року", - йдеться у заяві Саудівського пресагентства.
Найбільшим аеропортом у світі наразі є Міжнародний аеропорт імені короля Фахда, також відомий як аеропорт Даммам у Саудівській Аравії.
Відкритий для комерційних операцій 1999 року, він раніше слугував військово-повітряною базою США під час війни в Перській затоці, а зараз забезпечує сполучення з 43 пунктами призначення. Понад 10 мільйонів пасажирів щороку прилітають і вилітають з аеропорту, тут працюють 37 авіакомпаній. Це також третій за величиною аеропорт у Саудівській Аравії за обсягом пасажиропотоку.
Найбільші аеропорти світу:
- Міжнародний аеропорт імені короля Фахда (DMM) – 774 квадратних кілометри – Саудівська Аравія
- Міжнародний аеропорт Денвера (DEN) – 137 квадратних кілометрів – Колорадо
- Аеропорт Стамбул (IST) – 76 квадратних кілометрів – Стамбул
- Міжнародний аеропорт Даллас/Форт-Ворт (DFW) – 67 квадратних кілометрів – Техас
- Міжнародний аеропорт Орландо (MCO) – 52 квадратних кілометри – Флорида
- Міжнародний аеропорт Вашингтона Даллеса (IAD) – 47 квадратних кілометрів – Вашингтон
- Міжнародний аеропорт Пекіна Дасін (PKX) – 47 квадратних кілометрів – Пекін
- Міжконтинентальний аеропорт імені Джорджа Буша (IAH) – 44 квадратних кілометри – Техас
- Шанхайський міжнародний аеропорт Пудун (PVG) – 39 квадратних кілометрів – Шанхай
- Міжнародний аеропорт Каїра (CAI) – 36 квадратних кілометрів – Каїр
Нагадаємо, в Україні вже цього року можуть відкрити аеропорт. Експерти називають три можливих варіанти: Львів, Ужгород та Київ.
Читайте провідні новини дня: