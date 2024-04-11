Найбільший аеропорт у світі: де та коли його збудують і фото масштабного проєкту

Передбачається, що він обслуговуватиме 120 мільйонів пасажирів.

Саудівська Аравія планує збудувати найбільший аеропорт у світі.

Про це пише Metro.

Відкриття Міжнародного аеропорту імені короля Салмана в Ер-Ріяді, заплановано до 2030 року.

Як повідомляється, на площі понад 57 квадратних кілометрів приголомшливі 12 квадратних кілометрів будуть відведені для торгових точок.

За оцінками, нова споруда обслуговуватиме 120 мільйонів пасажирів, а до 2050 року ця цифра, ймовірно, зросте до 185 мільйонів, що є частиною зусиль, спрямованих на розвиток туризму в Ер-Ріяді.

Проєкт найбільшого аеропорту в Саудівській Аравії / Фото: Foster and Partners

Аеропорт матиме 4 термінали, а також буде створено окремий вантажний термінал. Загалом планується збудувати 6 паралельних злітно-посадкових смуг.

Проєкт найбільшого аеропорту в Саудівській Аравії / Фото: Foster and Partners

"Проєкт аеропорту відповідає баченню Саудівської Аравії щодо перетворення Ер-Ріяда на одне з десяти найбільш економічно розвинених міст світу та підтримки зростання населення Ер-Ріяда до 15-20 мільйонів осіб до 2030 року", - йдеться у заяві Саудівського пресагентства.

Проєкт найбільшого аеропорту в Саудівській Аравії / Фото: Foster and Partners

Найбільшим аеропортом у світі наразі є Міжнародний аеропорт імені короля Фахда, також відомий як аеропорт Даммам у Саудівській Аравії.

Відкритий для комерційних операцій 1999 року, він раніше слугував військово-повітряною базою США під час війни в Перській затоці, а зараз забезпечує сполучення з 43 пунктами призначення. Понад 10 мільйонів пасажирів щороку прилітають і вилітають з аеропорту, тут працюють 37 авіакомпаній. Це також третій за величиною аеропорт у Саудівській Аравії за обсягом пасажиропотоку.

Найбільші аеропорти світу:

Міжнародний аеропорт імені короля Фахда (DMM) – 774 квадратних кілометри – Саудівська Аравія

Міжнародний аеропорт Денвера (DEN) – 137 квадратних кілометрів – Колорадо

Аеропорт Стамбул (IST) – 76 квадратних кілометрів – Стамбул

Міжнародний аеропорт Даллас/Форт-Ворт (DFW) – 67 квадратних кілометрів – Техас

Міжнародний аеропорт Орландо (MCO) – 52 квадратних кілометри – Флорида

Міжнародний аеропорт Вашингтона Даллеса (IAD) – 47 квадратних кілометрів – Вашингтон

Міжнародний аеропорт Пекіна Дасін (PKX) – 47 квадратних кілометрів – Пекін

Міжконтинентальний аеропорт імені Джорджа Буша (IAH) – 44 квадратних кілометри – Техас

Шанхайський міжнародний аеропорт Пудун (PVG) – 39 квадратних кілометрів – Шанхай

Міжнародний аеропорт Каїра (CAI) – 36 квадратних кілометрів – Каїр

Нагадаємо, в Україні вже цього року можуть відкрити аеропорт. Експерти називають три можливих варіанти: Львів, Ужгород та Київ.

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