Найбільший "підземний театр бойових дій": що може стати жахіттям для солдатів Ізраїлю в Газі

Мережа тунелів, споруджена угрупованням ХАМАС, сильно ускладнить ведення бойових дій у міських умовах під час наземного вторгнення Ізраїлю до Гази. У тунелях розміщено склади зброї та іншого спорядження, продовольства, води, генераторів енергії, палива.

Про це пише видання Independent.

Армія оборони Ізраїлю після декількох рейдів почала від вечора п'ятниці, 27 жовтня, поступову наземну операцію у Секторі Гази, починаючи з північних районів. І останнє, що робить ЦАХАЛ у цій справі - поспішає, бо цей театр бойових дій, включно із самим містом Газа, більш ніж складний.

Наземна операція в Газі – відповідь на смертоносну атаку ХАМАС на ізраїльську територію 7 жовтня.

Бойовики ХАМАС знають про ландшафт Гази набагато більше, ніж їхні ізраїльські загарбники. У них також є арсенал зброї, обсяг якого ізраїльські солдати не знають, зокрема тисячі безпілотників, зазначає видання.

Наслідки ударів по Газі / Фото: Associated Press

Однак ХАМАС діятиме таємно з лабіринту підземних тунелів, відомих як "метро Гази". Вони використовують їх для зберігання зброї, для приховування понад 200 заручників, яких вони захопили 7 жовтня. Вони також використовуватимуть їх як плацдарм, щоб обережно та повільно влаштовувати засідки на ізраїльських солдатів, які пробираються вулицями Гази.

Але тим часом солдати на землі будуть вразливі до раптових атак бойовиків ХАМАС, які надходять з підпілля. Тепер вони почали заходити в деякі з цих тунелів у надії запобігти таким нападам.

Знайти тунелі ХАМАСу непросто

Першочергово згадані підземні тунелі використовували для контрабанди товарів між Сектором Гази та Єгиптом, а потім - між Сектором Гази та Ізраїлем. Згодом через посилення спостереження Ізраїлем за Сектором Гази за допомогою дронів та іншого електронного шпигунського обладнання ХАМАС почав використовувати робочу силу і гроші для розширення мережі тунелів.

Але лише під час воєнної операції в Секторі Гази 2014 року ізраїльська армія виявила справжні розміри тунелів, споруджених ХАМАСом. Після цього влада Ізраїлю почала зводити загородження вздовж кордону із Сектором Гази, які простягалися і під землю, щоб не допустити виходу бойовиків тунелями на ізраїльський бік.

Враховуючи довжину підземної мережі під Сектором Гази це робить її найбільшим підземним театром військових дій за весь час. Бо до цього найбільша система тунелів була створена В'єтконгом у районі на захід від Сайгона - тунелі Cu chi, які мали загальну довжину у 200 км, пише видання Timesofisrael.

Для їх знищення США використовували килимові бомбардування з використанням бомб великої потужності, заливання водою чи смолою входів та вентиляційних шахт. Були також створені спеціальні підрозділи - "тунельні криси", для зачистки. Але всі зусилля не завершились успіхом і 120 км цих підземних споруд досі існують і частково перетворені В'єтнамом на меморіальний парк з інтерактивними атракціонами для туристів.

2017 року США для удару по комплексу печер у провінції Афганістану Нангархар використали найбільшу у власному арсеналі неядерну бомбу GBU-43/B Massive Ordnance Air Blast (MOAB) вагою 9,8 тонни, яку скинули з транспортного C-130 Hercules. В результаті близько 100 бойовиків було знищено, але про ураження всієї мережі мова не йшла.

Водночас під Сектором Гази ця мережа у 2,5 раза більша ніж у В'єтнамі. І ЦАХАЛ також розуміє, що не може знищити цю мережу дистанційно, тому блокада району має зокрема й припинити постачання палива до генераторів, які використовуються для вентиляції тунелів ХАМАС.

А загалом ситуацію ще більше ускладнює те, що саме під землею утримують заручників. Тобто мова йде не лише про загальновійськову, а специфічну антитерористичну операцію у замкненному просторі із засідками, пастками та мінами

Від 2014 року ізраїльська армія (ЦАХАЛ) задіює спеціальні підрозділи для ведення бойових дій у тунелях. Її військові проходили підготовку в спеціально для цього побудованих тунелях на території Ізраїлю, а також за допомогою віртуальної реальності. Солдати навчені роботі зі спецдатчиками для визначення того, що відбувається в тунелях. Для отримання доступу до них використовують також роботів і навчених собак.

ХАМАС, схоже, "удосконалив мистецтво" тунелів і ведення війни за останні роки, навчившись багато чого у сирійських повстанців в Алеппо та бойовиків-джихадистів з угруповання "Ісламська держава" у Мосулі.

Все піде не так

Єдина впевненість на найближчі дні і тижні полягає в тому, що ні ізраїльські, ні хамасівські військові операції не підуть за планом, зазначає видання ABC News.

Незалежно від того, наскільки витонченим може бути таке планування, ворог "завжди має право голосу". Щось піде не так, траплятимуться нещасні випадки і загинуть невинні.

"І, як ми бачили протягом історії, як тільки розпочинаються війни, військові дії часто починають жити своїм власним життям. Дії на тактичному рівні можуть почати впливати на стратегію і політику. Будь-яка зростаюча асиметрія в моральній легітимності між Ізраїлем і його супротивником буде політичним і стратегічним викликом для ізраїльського уряду", - пишуть журналісти.

Нагадаємо:

Угруповання ХАМАС напало на Ізраїль 7 жовтня, здійснивши рейд у мирні міста і поселення, розташовані на межі зі Смугою Гази. Тоді загинула понад тисяча цивільних, загальне число жертв становить понад 1400, ще понад 200 людей стали заручниками. Уже майже чотири тижні бойовики ХАМАС здійснюють ракетні удари по Ізраїлю.

Ізраїль у відповідь завдає авіаударів по обʼєктах угруповання ХАМАС у Смузі Гази. Близькість їхнього розташування до цивільних обʼєктів унеможливлює уникнення жертв серед мирного населення. За даними контрольованих ХАМАС органів влади, жертвами ізраїльських ударів стали тисячі людей у Смузі Гази, але незалежного підтвердження даних угруповання немає.

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