Найбільший провал Моссаду від часів Судного дня: чому ізраїльська розвідка проґавила удар ХАМАСу

Ця операція фактично доводить, що можливості розвідки в Газі були нікудишні.

Несподіваний напад на Ізраїль палестинського угруповання ХАМАС може бути одним із найбільших провалів ізраїльської розвідки Моссад з часів війни Судного дня 1973 року.

ТСН.ua пропонує вам адаптацію матеріалу Associated Press, аби дізнатися, чому розвідувальні здібності Ізраїля не допомогли їм цього разу.

Для палестинців у Газі очі Ізраїля ніколи не бувають дуже далеко. У небі постійно гудуть безпілотники спостереження. Високо охоронюваний кордон усіяний камерами спостереження і солдатами на варті. Розвідувальні служби працюють з джерелами і кібернетичними можливостями, щоб витягти безліч інформації.

Але ізраїльські спецслужби, схоже, закрили очі напередодні безпрецедентного нападу бойовиків угруповання ХАМАС, які зламали ізраїльські прикордонні бар'єри і відправили сотні бойовиків на територію Ізраїлю, щоб здійснити зухвалий напад, який забрав життя сотень людей і підштовхнув регіон до конфлікту.

Ореол непереможності

За десятиліття ізраїльські спецслужби здобули ореол непереможності завдяки низці досягнень. Ізраїль зірвав змови на Західному березі річки Йордан, нібито полював на бойовиків ХАМАСу у Дубаї і був звинувачений у вбивстві іранських вчених-ядерників у самому серці Ірану. Навіть коли їхні зусилля зазнавали невдач, такі агенції, як Моссад, Шин-Бет і військова розвідка, зберігали свою таємничість.

“Це великий провал”

Але напад на вихідних, який застав Ізраїль зненацька під час великого єврейського свята, ставить під сумнів цю репутацію і піднімає питання про готовність країни протистояти слабшому, але рішучому супротивнику. Понад 48 годин потому бойовики ХАМАСу продовжували воювати з ізраїльськими військами на ізраїльській території, а десятки ізраїльтян опинилися в полоні ХАМАСу в Газі.

Палестинці перевозять захопленого ізраїльського цивільного (в центрі) з Кфар-Аза в Сектор Гази, 7 жовтня 2023 року / Associated Press

“Це великий провал, — сказав Яків Амідрор, колишній радник з питань національної безпеки прем'єр-міністра Беньяміна Нетаньягу. — Ця операція фактично доводить, що можливості (розвідки) в Газі були нікудишні”.

Амідрор відмовився пояснити причини невдачі, заявивши, що уроки будуть винесені, коли ситуація стабілізується.

Контр-адмірал Даніель Хагарі, головний військовий речник, визнав, що армія повинна дати громадськості пояснення. Але він сказав, що зараз не час. “Спочатку ми воюємо, а потім розслідуємо”, — заявив він.

“Винна не лише розвідка”

Дехто каже, що ще занадто рано покладати провину виключно на помилку розвідки. Вони вказують на хвилю насильства низького рівня на Західному березі річки Йордан, яка перекинула туди частину військових ресурсів, і на політичний хаос, що охопив Ізраїль через кроки ультраправого уряду Нетаньягу з реформування судової системи. Суперечливий план поставив під загрозу згуртованість потужної армії країни.

Але очевидний брак попередньої інформації про змову ХАМАСу, швидше за все, буде розглядатися як головний винуватець у ланцюгу подій, що призвели до найсмертоноснішого нападу на ізраїльтян за останні десятиліття.

Ізраїль вивів війська і поселенців із Сектору Гази в 2005 році, що позбавило його можливості контролювати події на цій території. Але навіть після того, як ХАМАС захопив Газу в 2007 році, Ізраїль, здавалося, зберігав свою перевагу, використовуючи технологічну і людську розвідку.

Він стверджував, що знає точне місцезнаходження лідерів ХАМАСу, і, здавалося, доводив це, вбиваючи лідерів бойовиків під час хірургічних ударів, іноді коли вони спали у своїх спальнях. Ізраїль знав, куди наносити удари по підземних тунелях, якими ХАМАС переправляє бойовиків і зброю, знищуючи кілометри прихованих ходів.

“ХАМАС зберіг свій план у таємниці”

Незважаючи на ці здібності, ХАМАС зміг зберегти свій план у таємниці. Жорстока атака, яка, ймовірно, зайняла місяці планування і ретельної підготовки і включала координацію між кількома групами бойовиків, схоже, пройшла повз увагу ізраїльської розвідки.

Амір Авіві, відставний ізраїльський генерал, сказав, що, не маючи опори в Газі, ізраїльські служби безпеки все більше покладаються на технологічні засоби для отримання розвідувальної інформації. За його словами, бойовики в Газі знайшли способи ухилятися від технологічного збору розвідданих, даючи Ізраїлю неповне уявлення про їхні наміри.

Палестинці перевозять захопленого ізраїльського цивільного (в центрі) з Кфар-Аза в Сектор Гази, 7 жовтня 2023 року / Associated Press

“Інша сторона навчилася боротися з нашим технологічним домінуванням і перестала використовувати технології, які могли б його викрити”, — сказав Авіві, який служив каналом передачі розвідувальних матеріалів при колишньому начальнику військового штабу. Авіві є президентом і засновником Ізраїльського форуму оборони і безпеки.

“Повернення в кам’яний вік”

“Вони повернулися в кам'яний вік”, — сказав він, пояснюючи, що бойовики не користувалися телефонами і комп'ютерами і вели свої секретні справи в приміщеннях, спеціально захищених від технологічного шпигунства, або в підпіллі.

Але Авіві сказав, що провал вийшов за рамки простого збору розвідданих, і ізраїльські служби безпеки не змогли скласти точну картину з розвідданих, які вони отримували, на основі того, що він назвав хибним уявленням про наміри ХАМАСу.

“Готувалися місяцями”

В останні роки ізраїльські служби безпеки все частіше розглядають ХАМАС як суб'єкта, зацікавленого в управлінні, який прагне розвивати економіку Гази і підвищувати рівень життя 2,3 мільйона жителів поселення. Авіві та інші стверджують, що правда полягає в тому, що ХАМАС, який закликає до знищення Ізраїлю, все ще вважає цю мету своїм пріоритетом.

За останні роки Ізраїль дозволив до 18 000 палестинським робітникам з Гази працювати в Ізраїлі, де вони можуть отримувати зарплату приблизно в 10 разів вищу, ніж у збіднілому прибережному анклаві. Силові структури розглядали цей “пряник” як спосіб підтримання відносного спокою.

“На практиці, сотні, якщо не тисячі бойовиків ХАМАСу готувалися до несподіваного нападу місяцями, і про це нікому не було відомо”, — пише Амос Харель, військовий оглядач, у щоденній газеті Haaretz. — Результати катастрофічні”.

“Недооцінили попередження”

Союзники, які діляться розвідданими з Ізраїлем, заявили, що спецслужби неправильно сприймають реальність.

Представник єгипетської розвідки заявив, що Єгипет, який часто виступає посередником між Ізраїлем і ХАМАСом, неодноразово говорив з ізраїльтянами про “щось велике”, не уточнюючи, що саме.

За його словами, ізраїльські чиновники зосереджені на Західному березі річки Йордан і применшують загрозу з боку Гази. Уряд Нетаньягу складається з прихильників єврейських поселенців на Західному березі річки Йордан, які вимагають посилення безпеки перед обличчям зростаючої хвилі насильства, що спостерігається там протягом останніх 18 місяців.

“Ми попереджали їх, що вибух ситуації наближається, і дуже скоро він буде великим. Але вони недооцінили ці попередження”, — сказав чиновник, який говорив на умовах анонімності, оскільки він не був уповноважений обговорювати зміст чутливих розвідувальних дискусій зі ЗМІ.

Чому ізраїльтян захопили зненацька?

Ізраїль також був стурбований і розірваний на частини планом Нетаньягу з реформування судової системи. Нетаньягу неодноразово отримував попередження від своїх керівників оборонного відомства, а також від кількох колишніх керівників розвідувальних служб країни про те, що план, який викликає розкол, руйнує згуртованість служб безпеки країни.

Мартін Індик, який працював спеціальним посланцем на ізраїльсько-палестинських переговорах за часів адміністрації Обами, сказав, що внутрішні розбіжності щодо законодавчих змін були обтяжливим фактором, який сприяв тому, що ізраїльтяни були захоплені зненацька.

“Це розхитало ЦАХАЛ таким чином, що, я думаю, ми виявили, що це було величезним відволікаючим маневром”, — сказав він.

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