Найбільший у світі айсберг сів на мілину: екологи попередили про небезпеку

Найбільший у світі айсберг А23а сів на мілину біля віддаленого британського острова Південна Джорджія, де мешкають мільйони пінгвінів і тюленів.

Про це повідомляє ВВС.

Рибалки побоюються, що їм доведеться боротися з великими шматками льоду, і це може вплинути на пінгвінів, які харчуються в цьому районі.

Але вчені з Антарктиди кажуть, що крига айсбергу містить величезну кількість поживних речовин, тож його танення може викликати так званий вибух життя в океані.

Наразі площа брили становить приблизно 3 234 квадратних кілометрів.

"Це схоже на скидання бомби посеред порожньої пустелі", — каже професор Надін Джонстон з Британської антарктичної служби.

Еколог Марк Белчієр попередив: якщо айсберг розпадеться, його шматки, ймовірно, становитимуть небезпеку для суден, що рухатимуться в місцевих течіях.

"Це може обмежити доступ суден до місцевих рибальських угідь", — пояснив еколог.

Найбільший у світі айсберг плавав у Південному та Атлантичному океанах відтоді, як відколовся від шельфового льодовика Фільхнера — Ронне у 1986 році.

Фахівці прогнозують, що припливи біля острова підійматимуть брилу вгору і вниз, тож вона дряпатиме поверхню континентального шельфу, де живуть корали, морські слимаки й губки.

За словами екологів, це зашкодить видам, однак є природною частиною життєвого циклу.

Нагадаємо, раніше екологи розповіли про кардинальну "зміну режиму" в Антарктиді.

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