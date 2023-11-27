Найбільший у світі айсберг відірвався і почав дрейфувати вперше за 30 років - фото

A23a також є одним із найстаріших айсбергів у світі.

Найбільший у світі айсберг рухається вперше за понад три десятиліття, повідомили вчені.

Про це пише Reuters.

Антарктичний айсберг під назвою A23a, площа якого становить майже 4000 квадратних кілометрів, приблизно втричі перевищує розмір Нью-Йорка.

Від моменту відколу від шельфового льодовика Фільхнер-Ронне в Західній Антарктиді 1986 року айсберг в основному опинився на мілині після того, як його основа застрягла на дні моря Ведделл.

Нещодавні супутникові знімки показують, що айсберг вагою майже трильйон тонн зараз швидко дрейфує повз північний край Антарктичного півострова, чому сприяють сильні вітри і течії.

Айсберг A23a / Фото: European Union/Copernicus Sentinel-3

За словами гляціолога Британської антарктичної служби Олівера Марша, рідко можна побачити айсберг, що рухається, такого розміру, тому вчені уважно стежитимуть за його траєкторією.

У міру того, як він набирає обертів, колосальний айсберг, швидше за все, потрапить до Антарктичної циркумполярної течії. Це направить його до Південного океану шляхом, відомому як "алея айсбергів", де можна знайти інших представників його виду, що погойдуються в темних водах.

"З часом він, ймовірно, просто трохи витончився і набув трохи додаткової плавучості, яка дозволила йому відриватися від дна океану і штовхатися океанськими течіями", - сказав Марш. A23a також є одним із найстаріших айсбергів у світі.

Цілком можливо, що A23a знову сів на мілину біля острова Південна Джорджія. Це створить проблему для дикої природи Антарктиди. Мільйони тюленів, пінгвінів та морських птахів розмножуються на острові та годуються в навколишніх водах. А23а міг би перекрити такий доступ.

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