Найбільший у світі крокодил, що жив у неволі, помер в Австралії: Кассіусу було понад 110 років

Кассіус прожив лише місяць після того, як обставини розлучили його з другом — засновником заповідника Джорджем Крейгом.

Найбільший у світі крокодил, що жив у неволі, помер у заповіднику в Австралії. Кассіус був довжиною близько 5,5 м та важив майже тонну. Вважається, що йому було щонайменше 110 років, хоча ніхто не знав його вік напевно.

Про це повідомляє BBC.

Величезний морський крокодил багато років жив у заповіднику на острові біля узбережжя Квінсленду з того часу, як його зловили у 1980-х роках на Півночі Австралії. У 2011 році тварину занесли до Книги рекордів Гіннеса як найбільшого крокодила, що живе у неволі.

Раніше Кассіус жив у дикій природі, де був відомий тим, що полював на домашню худобу, а також нападав на гребні гвинти човнів. Тому люди вирішили його впіймати, а потім продали засновнику заповідника Джорджу Крейгу у 1987 році.

За словами представників заповідника, Кассіус "приносив радість і спілкування своєму найкращому другові Джорджу протягом понад 37 років".

У заповіднику додали, що містер Крейг переїхав до Кернса минулого місяця, і незабаром після цього здоров'я Кассіуса погіршилося.

"Він був дуже старий і, як вважають, жив довше, ніж дикі крокодили", – йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, зоозахисні організації повідомили поліцію про свої підозри, що легендарний "кит-шпигун", який п'ять років тому втік з Росії та оселився біля берегів Норвегії, став жертвою людського злочину. Згодом поліція оприлюднила остаточний звіт про розтин Хвалдимира. Фахівці встановили причину смерті, але люди виявились непричетні до загибелі кита.

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