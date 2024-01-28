Найбільший у світі круїзний лайнер вийшов у перший рейс та підігрів екологічні дискусії

У Фінляндії спустили на воду найбільший у світі круїзний лайнер.

У Фінляндії випробовують найбільший у світі круїзний лайнер Icon of the Seas. У перший рейс він вирушить із Маямі.

Про це пише ВВС.

Лайнер відправиться в семиденну подорож островами у тропіках і відкриє "нову еру відпочинку", стверджує компанія Royal Caribbean Group. Величезний Icon of the Seas завдовжки 365 метрів і завширшки майже 50 метрів має 20 палуб. Він може вмістити 7 600 пасажирів і 2 350 членів екіпажу. Вартість білетів на нього стартує від 200 тисяч гривень.

Водночас директор морської програми Міжнародної ради з чистого транспорту (ICCT) Браян Комер стверджує, що Icon of the Seas — це крок у неправильному напрямку.

"За нашими оцінками, використання зрідженого природного газу як суднового палива продукує на 120% більше викидів парникових газів, ніж судновий газойль", — заявив Комер.

Icon of the Seas / Фото: Associated Press

Круїзні лайнери, що працюють на ЗПГ, часто викидають його прямо в атмосферу. Ці викиди містять метан, що посилює парниковий ефект набагато сильніше за вуглекислий газ. Тому зараз уже будуються вантажні судна, які працюють на метанолі, який вважається набагато екологічнішим.

Раніше стало відомо, що з'явилося найбільше футуристичне судно.

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