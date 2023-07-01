Найбільший у світі рубін продали на аукціоні за $34,8 млн: ім'я покупця засекречено

Напередодні продажу аукціонний дім Sothebyʼs описав коштовність як "надзвичайно рідкісний" рубін.
Найбільший рубін, який коли-небудь виставлявся на аукціон, був проданий за $34,8 млн на аукціоні Sotheby's у Нью-Йорку. Хто купив камінь - не повідомляється.
Про це повідомляє CNN.
Камінь, назва якого Estrela De Fura в перекладі з португальського означає "Зірка Фури", знайшли на рубіновому руднику компанії Fura на півночі Мозамбіку в липні 2022 року.
Спочатку власники рубіна планували продати його у натуральному вигляді. Однак, порадившись із торговими фахівцями, вони дійшли висновку, що Estrela de Fura — це винятковий камінь, гідний найкращого огранювання для повного розкриття його потенціалу.
Попередній рекорд на аукціоні для рубіна встановив Sunrise Ruby вагою 25,59 карата, який продали за $30,3 млн.
Нагадаємо, у Гонконзі на аукціоні продали годинник останнього імператора Китаю Пу Ї за рекордні $6,2 мільйона.
Раніше на аукціоні Sotheby's у Гонконгу за 57,7 млн доларів продали надзвичайно рідкісний рожевий діамант Williamson Pink Star. Назва каменю відсилає до іншої прикраси, подарованої покійній королеві Великої Британії Єлизаветі II на весілля — це, мабуть, і допомогло підвищити початкову вартість лота вдвічі.
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