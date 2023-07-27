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Найбільший у світі вертоліт ФСБ Росії врізався в освітлювальну щоглу в Якутії: фото

Автор
Богдан СкавронБогдан Скаврон
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Найбільший у світі вертоліт ФСБ Росії врізався в освітлювальну щоглу в Якутії: фото

Вертоліт російської прикордонної служби Мі-26 зазнав аварії в Якутську / Фото: Mash

Внаслідок аварії гігантський гелікоптер російської прикордонної служби втратив свій хвіст.

У четвер, 27 липня, вертоліт Мі-26 прикордонній службі ФСБ РФ, під час посадки зіткнувся із освітлювальною щоглою в аеропорту Якутська. У гелікоптера, який вважається найбільшим у світі, відірвався хвіст.

Про це повідомив російський Telegram-канал Msah, опублікувавши відповідне фото.

Інцидент трапився близько 11 ранку за київським часом. 

“Прикордонна вертушка-гігант зіткнулася хвостовою частиною зі стовпом і перерубала його лопатями несучого гвинта. За словами очевидця, частина освітлювальної щогли відлетіла та впала на аеродромну машину”, - йдеться у повідомленні.

Російські пропагандисти заявляють, що внаслідок аварії ніхто не постраждав. 

Відомо, що вертоліт Мі-26 призначений для транспортування бойової техніки та різних вантажів, а також для перевезення десанту та поранених.

Нагадаємо, цього ж дня, 27 липня, на Алтаї в Росії зазнав авіакатастрофи вертоліт Мі-8, який зачепив гвинтом дроти і стовп лінії електропередач, упав і загорівся

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Дата публікації
Перегляди
1545
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