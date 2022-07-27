Найбільший у світі виробник ліфтів Otis йде з ринку Росії

Американська компанія з виробництва підйомного обладнання Otis оголосила про продаж свого бізнесу в Росії.

Відповідне повідомлення компанія оприлюднила на своєму сайті.

Otis продасть 100% частки бізнесу компанії Ice Development.

"Ретельно вивчивши глобальні впливи й наслідки тривалої кризи та гуманітарної трагедії у Східній Європі, включаючи збої в ланцюжках постачань і посилення правил, ми прийшли до висновку, що право власності Otis на наш бізнес в Росії більше не є стійким", - йдеться у повідомленні.

Після переходу права власності Ice Development планує відновити повне виробництво на заводі Otis St. Petersburg під новою торговою маркою.

Очікується, що угода буде закрита найближчим часом.

"Ми, як і раніше, сподіваємося на відновлення миру і стабільності в регіоні. Ми продовжимо робити свій внесок у поточні зусилля з надання гуманітарної допомоги в Україні", - наголосили в компанії.

Нагадаємо, один із найбільших виробників пакувань для харчових продуктів Tetra Pak йде з ринку РФ.

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