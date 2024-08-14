Найбільший удар від 2022 року: дипломат оцінив іміджеві втрати для РФ внаслідок операції ЗСУ на Курщині

Операція у Курській області стала найбільшим ударом по іміджу Росії після перших місяців 2022 року. Через це держава-агресорка не викликає симпатії в азійських та латиноамериканських медіа.

Про це в ефірі "Еспресо" сказав дипломат, міністр закордонних справ України (2014-2019 рр.) Павло Клімкін.

Він наголошує, що дуже важливо розуміти цей факт з погляду сприйняття.

"Це найбільший удар по іміджу російського режиму після перших тижнів і місяців 2022 року. Це абсолютно очевидно", – сказав Клімкін.

Зокрема, додає дипломат, через події останнього тижня РФ не викликає симпатії в азійських та латиноамериканських ЗМІ.

"Я передивився, до речі, багато азійських, латиноамериканських, африканських не встиг, але я думаю, що там приблизно та сама логіка з певними поправками. Особливої симпатії Росія в цій всій ситуації аж ніяк не має, не генерує і не викликає – це доволі очевидно", – зауважив Клімкін.

Нагадаємо, Сили Оборони України продовжують звільняти населені пункти Курщини. Наразі вони контролюють Суджу, Любимівку, Гончарівку, Лебедівку, Курилівку, Плехово та інші.

Читайте також: