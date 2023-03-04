Найбільший в історії вантаж наркотиків: біля Південної Америки перехопили корабель з кокаїном (відео)

Під час спецоперації правоохоронці конфіскували кокаїну на суму понад 677 мільйонів доларів.

Біля узбережжя Південної Америки правоохоронці зі Сполучених Штатів Америки та Австралії перехопили судно, яким транспортували найбільший в історії вантаж з наркотиками. На кораблі було 2,4 тонни кокаїну.

Про це повідомляє видання SCMP.

Такий вантаж наркотиків на чорному ринку Австралії, куди прямувало судно, коштує понад 677 мільйонів доларів. Його кількість дорівнює половині річного споживання кокаїну в цій країні.

Authorities in Australia have revealed details of what's believed to be the largest drugs seizure in the country's history. US and Australian law officials intercepted €636m worth of cocaine aboard a vessel off the coast of South America I https://t.co/jgPsJopvCO pic.twitter.com/ZDIIdjtIn1 — RTÉ News (@rtenews) March 4, 2023

Спецоперація правоохоронців тривала ще від листопада 2022 року. Щоб її успішно закінчити і не ризикувати, довелось замінити партію кокаїну підробкою та дозволити завантаженому кораблеві вирушити до пункту призначення.

Загалом затримано 12 наркоторговців, які входять до міжнародної групи, пов’язаної з мексиканським наркокартелем.

Нагадаємо, раніше поліція Еквадору виявила майже 8,8 т кокаїну серед бананів, які доставлялися до Бельгії.

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