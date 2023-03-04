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Найбільший в історії вантаж наркотиків: біля Південної Америки перехопили корабель з кокаїном (відео)

Найбільший в історії вантаж наркотиків: біля Південної Америки перехопили корабель з кокаїном (відео)

Автор
Богдан СкавронБогдан Скаврон
Дата публікації
Перегляди
1095
Час на прочитання
1 хв
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Найбільший в історії вантаж наркотиків: біля Південної Америки перехопили корабель з кокаїном (відео)

Фото: скриншот з відео

Під час спецоперації правоохоронці конфіскували кокаїну на суму понад 677 мільйонів доларів.

Біля узбережжя Південної Америки правоохоронці зі Сполучених Штатів Америки та Австралії перехопили судно, яким транспортували найбільший в історії вантаж з наркотиками. На кораблі було 2,4 тонни кокаїну.

Про це повідомляє видання SCMP.

Такий вантаж наркотиків на чорному ринку Австралії, куди прямувало судно, коштує понад 677 мільйонів доларів. Його кількість дорівнює половині річного споживання кокаїну в цій країні.

Спецоперація правоохоронців тривала ще від листопада 2022 року. Щоб її успішно закінчити і не ризикувати, довелось замінити партію кокаїну підробкою та дозволити завантаженому кораблеві вирушити до пункту призначення.

Загалом затримано 12 наркоторговців, які входять до міжнародної групи, пов’язаної з мексиканським наркокартелем.

Нагадаємо, раніше поліція Еквадору виявила майже 8,8 т кокаїну серед бананів, які доставлялися до Бельгії.

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Дата публікації
Перегляди
1095
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