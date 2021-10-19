Найбільший вантаж наркотиків за останні 15 років: португальські прикордонники перехопили яхту з кокаїном

Найбільший вантаж наркотиків за останні 15 років: португальські прикордонники перехопили яхту з кокаїном

Його ховали у звичайних тканинних мішках.

Яхту із понад 5-ма тоннами кокаїну перехопили португальські прикордонники.

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Про це розповіли в ефірі ТСН.Ранок 19 жовтня.

Кажуть, це найбільший вантаж наркотиків за останні 15 років, та ще й на такому невеличкому човні. У спецоперації португальцям допомагали іспанські правоохоронці. Кокаїн ховали у звичайних тканинних мішках.

Усіх трьох членів екіпажу – двох іспанців та перуанця - затримали. Правоохоронці сподіваються, завдяки цьому вилову їм вдасться вийти на цілу мережу наркодилерів у Латинській Америці.

Новини світу: португальські прикордонники перехопили яхту з кокаїном

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