Жителі Дженіну кажуть, що отримували з ізраїльських номерів повідомлення з попередженнями лишатися вдома заради власної безпеки.

Армія Ізраїлю в ніч проти 3 липня здійснила масштабну військову операцію у палестинському місті Дженін, попередньо завдавши серію авіаударів по цілях.

Про це повідомляє The Washington Post.

В Ізраїлі заявили про початок "широкомасштабної контртерористичної операції", проти "командного центру бойовиків у густонаселеному таборі біженців" у Дженіні.

"Ми будемо робити це стільки, скільки буде потрібно, зараз немає ніяких термінів", – сказав прессекретар армії оборони Ізраїлю Річард Хехт.

Прем'єр Ізраїлю Біньямін Нетаньяху заявив, що операція буде тривати, поки не будуть виконані її задання.

За даними палестинського Міністерства охорони здоров'я, щонайменше вісім людей загинули і 80 отримали поранення, 17 з них перебувають у критичному стані.

Жителі Дженіну кажуть, що отримували з ізраїльських номерів повідомлення з попередженнями не покидати домівки через небезпеку.

Окремі повідомлення, адресовані бойовикам, радили їм "здатися заради вашої безпеки і безпеки тих, хто вас оточує", пишуть журналісти.

Видання додає, що табір біженців в Дженіні є осередком Хамасу, Ісламського джихаду та інших озброєних угруповань.

Бойовики нібито встановили там вибухівку на дорогах, а минулого тижня спробували запустити саморобну ракету по Ізраїлю, але вона не влучила в ціль одразу після запуску.

Армія оборони Ізраїлю повідомила, що 3 липня війська конфіскували ракетну установку і сотні саморобних вибухових пристроїв.

Тим часом згадують і про відносини між Ізраїлем та США. ЗМІ пишуть про найособливіші двосторонні зв'язки, що фактично є найдивнішими у світі.

Читайте також: