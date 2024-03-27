Найбільшу змію на планеті вбили мисливці: який вона мала вигляд (фото, відео)

Найбільшу у світі змію, яка сягала понад 8 метрів завдовжки і важила 200 кг, застрелили мисливці.

Про це пише Metro.

Північну зелену анаконду за окликом Ана Джулія виявили п'ять тижнів тому в тропічних лісах Амазонки у віддаленій Бразилії.

Вона була завтовшки з автомобільну шину і вперше здобула популярність після того, як телеведучий програми про дику природу і біолог Фрік Вонк був знятий на камеру, плаваючи поруч з нею.

Фрік Вонк із найбільшою змією у світі / Фото: скриншот з відео

Почувши новину про смерть Ани Джулії, професор Вонк сказав, що він "засмучений і розлючений", назвавши мисливців, які її вбили, "хворими".

Ана Джулія була знайдена мертвою в річці Формозо в сільській місцевості Боніто, на півдні Бразилії, 24 березня.

За словами режисера Крістіана Дімітріса, який знімає фільми про дику природу, мертва змія є тією ж самою, що була знята на відео, коли Вонк плавав з нею.

The world's largest snake has been discovered in the Amazon Rainforest: The Northern Green Anaconda measures 26 feet long and weighs 440 lbs - and its head is the same size as a human's. pic.twitter.com/XlaDk0qVYt — Denn Dunham (@DennD68) February 21, 2024

Він сказав: "Я порівняв позначки на її морді, які схожі на відбитки пальців. Це, мабуть, найвідоміша анаконда у світі, яка є символом регіону. Зображення змії вже облетіли весь світ".

Ідентифікацію змії також підтвердила дослідниця з Університету Сан-Паулу Жуліана Терра, яка назвала Ану Джулію "символом регіону Боніто".

Найбільшу змію у світі застрелили мисливці / Фото: Jam Press

Отримавши повідомлення про смерть Ани Джулії, професор Вонк сказав: "З великим болем у серці я хотів би повідомити вам, що могутня велика анаконда, з якою я плавав, була знайдена мертвою в річці. Я чув з різних джерел, що вона була застрелена, хоча офіційного підтвердження причини смерті досі немає. Мені так сумно і так злісно водночас. Наскільки хворим треба бути, щоб так вчинити з такою прекрасною і унікальною твариною? Наскільки нам відомо, вона була абсолютно здорова і перебувала в розквіті сил, тож могла б дати багато потомства в найближчі роки. Оскільки цих колосальних гігантських змій, що плавають навколо, не так багато, удар по біорізноманіттю є величезним. Це була найбільша змія, яку я коли-небудь бачив на власні очі. Я плавав поруч з нею щонайменше годину. І найцікавіше те, що вона здавалася абсолютно незворушною через мою присутність. Я сподіваюся, що винні будуть знайдені і притягнуті до відповідальності, тому що така поведінка повинна бути суворо покарана".

Розслідуванням смерті Ани Джулії займається Військова екологічна поліція.

Нагадаємо, чоловік їсть живих ящірок задля сексуальної активності. Лікарка прокоментувала метод, зазначивши, що це не є повною нісенітницею, і дала поради.

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