Індія замінить російську нафту / © Associated Press

Індійська компанія Reliance Industries Ltd, що керує найбільшим у світі нафтопереробним комплексом, уперше за тривалий час здійснила закупівлю нафти з Венесуели замість Росії.

Про це повідомляє Bloomberg із посиланням на власні джерела.

За даними агентства, компанія придбала супертанкер із партією близько 2 мільйонів барелів венесуельської нафти.

Зазначається, що це перша така закупівля з середини 2025 року. Крім того, це перше придбання венесуельської сировини індійським покупцем після затримання США венесуельського диктатора Ніколаса Мадуро.

Після початку повномасштабної війни Росії проти України Reliance Industries суттєво наростила імпорт російської нафти й стала найбільшим її покупцем в Індії.

Наприкінці 2025 року на компанію припадало близько половини всіх обсягів російської нафти, які закуповувала країна.

Раніше повідомлялося, що Сполучені Штати пропонують відновити продаж до Індії венесуельської нафти, щоб замінити імпорт до цієї країни російської нафти.

Ми раніше інформували, що президент США Дональд Трамп повідомив, що під час телефонної розмови з прем’єр-міністром Індії Нарендрою Моді сторони досягли домовленості про зміни в енергетичній політиці Нью-Делі.