Найбільший оборонний ривок: що Росія готує 2025 року — тривожна заява НАТО

Генсек НАТО Марк Рютте. / © Associated Press

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Росія стрімко нарощує військову потужність і може бути готовою до застосування сили проти НАТО вже за п’ять років.

Про це заявив генеральний секретар НАТО Марк Рютте під час виступу на дискусії “Будуючи краще НАТО” у Chatham House.

“Через Росію війна повернулася до Європи”, — наголосив Рютте. Він підкреслив, що Москва діє у тісному союзі з Китаєм, Північною Кореєю та Іраном, і спільно з ними мобілізує ресурси у глобальному змаганні з демократичним світом.

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За словами генсека, Путін не сповільнює свою військову машину, а навпаки — пришвидшує її за підтримки китайських технологій. Росія нині виробляє боєприпасів за три місяці стільки ж, скільки весь Альянс — за рік. А її оборонно-промислова база вражає масштабами: 2025 року очікується випуск 1500 танків, 3000 одиниць бронетехніки та 200 ракет “Іскандер”.

“Не будемо обманювати себе, — сказав Рютте. — Нове покоління російських ракет надзвукові й можуть досягти європейських столиць за лічені хвилини”.

Він також застеріг, що Китай веде схожу політику — інтенсивно розширює свої сили та ядерний арсенал. До 2030 року Пекін може мати понад 1000 стратегічних ядерних боєголовок.

“Ми стикаємось не лише з російською загрозою, а й із жорсткою глобальною конкуренцією, тероризмом та стратегічною взаємодією наших противників”, — підсумував Рютте.

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Раніше Марк Рютте повідомляв, що за останні роки загроза з боку Росії лише зростає, і це повинно стати сигналом для негайних змін у підходах НАТО.