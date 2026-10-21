Авіаквитки в Європі можуть сягнути рекордних цін / © Associated Press

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Протягом року авіаквитки в Європі можуть подорожчати на 20% через зростання вартості нафти на тлі війни на Близькому Сході. Такий прогноз дав генеральний директор Ryanair Майкл О’Лірі.

Про це пише Bloomberg.

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В Ryanair пояснили, що авіакомпанії будуть змушені перекладати зростання витрат на пальне на пасажирів.

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"Протягом 12 місяців ви побачите найбільше в історії Європи зростання цін на авіаквитки. Питання в тому, чи буде цього подорожчання досить, щоб покрити різке збільшення витрат на нафту? Я не думаю, що буде", – заявив О’Лірі.

За його словами, рентабельність перевізників знизиться, тому що навіть підвищення паливних зборів не компенсує збільшення витрат.

А наступного року 85% потреб компанії в пальному не буде покрито хеджуванням – фінансовим механізмом захисту від коливань цін. Майкл О’Лірі зауважив, що більшість інших європейських авіакомпаній опинилася у схожій ситуації.

Підвищення податків і скорочення пропозиції перевезень через труднощі окремих авіакомпаній також впливають на це. Наприклад, Ryanair планує зменшити свою присутність у Франції та Бельгії у відповідь на підвищення податків.

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Зазначається, що авіакомпанії в усьому світі потерпають від різкого зростання цін на авіапальне від початку війни з Іраном наприкінці лютого. Звіт Ryanair за липень свідчить, що конфлікт уже вдарив по прибутку компанії, а побоювання щодо доступності пального спонукали пасажирів бронювати квитки ближче до дати вильоту.

Нагадаємо, У США запускають незвичайні авіарейси для дорослих. Американська авіакомпанія JetBlue вирішила запропонувати незвичайний формат відпочинку для тих, хто не хоче подорожувати поруч із дітьми.

Разом із круїзним оператором Virgin Voyages компанія підготувала спеціальний пакет «Не турбувати» (Do Not Disturb), який передбачає не лише відпочинок на лайнері без дітей, а й переліт виключно в компанії дорослих. За такий відпочинок двом дорослим доведеться заплатити 2750 доларів.

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