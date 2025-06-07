Найбільший у Центральній Азії пам'ятник Леніну повалили (фото)

Пам'ятник Леніну в Оші демонтували вночі / © із соцмереж

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У місті Ош на півдні Киргизстану місцева влада вирішила знести 23-метровий пам’ятник Леніну, який був найбільшим монументом на честь «вождя світового пролетаріату» у Центральній Азії.

Про це повідомляє видання 24.kg.

Демонтаж статуї, яка 50 років стояла біля будівлі міської адміністрації, відбувся уночі, без зайвого розголосу.

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Лише вранці мешканці південної столиці країни, як називають місто Ош, побачили гігантську бронзову скульптуру Леніна (її вага становить 7,5 тонни) на землі біля приміщення муніципалітету.

У міській адміністрації повідомили, що на місці колишнього постаменту з’явиться флагшток заввишки 95 метрів з національним прапором.

Демонтаж пам’ятника Леніну в Оші / © із соцмереж

Мерія Оша закликала не політизувати рішення про демонтаж пам’ятника Леніну, назвавши його «звичайною практикою в рамках покращення архітектурного та естетичного вигляду міста».

Водночас повідомляється, що мешканці міста роками дискутували з приводу доречності цього монумента, називаючи його рудиментом радянської епохи.

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Як відомо, у Киргизстані та Казахстані останніми роками активно змінюють російськомовні топоніми на варіанти державною мовою, що неодноразово викликало невдоволення з боку Москви.

Нагадаємо, у суботу, 7 червня, самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко запропонував поставити у Мінську пам’ятник голові КНР Сі Цзіньпіну.