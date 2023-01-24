Найближчі тижні та місяці будуть вирішальними для України, особливо на Донбасі, — Білий дім

Координатор РНБО зі стратегічних комунікацій зазначив, що Польща та Німеччина є важливими зацікавленими сторонами в підтримці оборонних потреб України.

Координатор стратегічної комунікації Білого дому з питань національної безпеки і оборони Джон Кірбі наголосив, що Сполучені Штати постійно аналізують потреби України та висловив думку, що найближчі тижні та місяці будуть вирішальними, особливо на фронтах Донбасу.

Про це йшлося в його в інтерв’ю кореспонденту RMF FM.

"Ми всі знаємо, що найближчі тижні та місяці будуть вирішальними для України, особливо на Донбасі. І ми знаємо, що озброєння — це те, що й надалі буде потрібно українцям", — сказав Джон Кірбі.

Координатор РНБО зі стратегічних комунікацій наголосив, що Сполучені Штати постійно аналізують потреби України.

За його словами, США збільшили присутність на європейському континенті та використовуватимуть механізми на місцях, щоб утримувати ці сили на ротаційній основі. Він запевнив, що Штати й надалі підтримуватимуть Україну.

Говорячи про дискусію між Польщею та Німеччиною щодо передавання танків Leopard 2, він сказав: це питання, що обидві країни повинні вирішити.

"Польща та Німеччина є важливими зацікавленими сторонами в підтримці оборонних потреб України. Вони знають, що поставлено на карту, і дуже відкрито підтримують Україну. Ми всі знаємо, що найближчі тижні та місяці будуть вирішальними для України, особливо на Донбасі. І ми знаємо, що озброєння – це те, що й надалі буде потрібно українцям. Ми разом працюємо над тим, щоби доставити це в найкоротші терміни", — сказав Джон Кірбі.

Додамо, що є інформація про передавання Україні танки Abrams, щоб вплинути на Німеччину, яка поки утримується від постачання Києву танків Leopard 2.

Напередодні міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус заявив, що його країна нібито готова прискорити передавання техніки.

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