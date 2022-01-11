Найближчим часом "Омікроном" інфікуються понад 50% жителів Європи: у ВООЗ зробили тривожну заяву

Наразі "Омікрон" охопив 53 країни Європи.

Всесвітня організація охорони здоров'я (ВООЗ) зробила тривожну заяву щодо поширення Європою штаму "Омікрон". У ВООЗ прогнозують, що у найближчі тижні "Омікроном" заразиться понад 50% населення Європи.

Про це заявив голова Європейського регіонального бюро Всесвітньої організації охорони здоров'я (ВООЗ) Ханс Клюге на брифінгу у вівторок, пише Euronews.

"Такими темпами Інститут метрики та оцінки здоров’я (IHME) прогнозує, що понад 50% населення регіону буде інфіковано у найближчі шість-вісім тижнів”, – сказав він.

Ханс Клюге важає, що "Омікрон" "представляє нову хвилю із заходу на схід", яка охопила 53 країни. Він повідомив, за перший тиждень 2022 року в країнах Європи було підтверджено понад сім мільйонів випадків інфікування, що більш, ніж удвічі за двотижневий період. Станом на 10 січня 26 країн повідомили, що понад 1% їхнього населення хворіє на COVID-19 щотижня.

Щодо смертності, то цей показник залишається стабільним та продовжується залишатися найвищим в країнах з високою захворюваністю COVID-19 у Європі, зауважив голова Європейського регіонального бюро ВООЗ.

Він додав, що штам "Омікрон" швидко став домінувати у Європі - зокрема, у Західній Європі. Наразі вірус активно шириться Балканами.

Нагадаємо, к омпанія Merck заявила про ефективність своїх таблеток проти "Омікрону". Ці таблетки отримали дозвіл від Управління з санітарного нагляду за якістю харчових продуктів та медикаментів США (FDA) минулого місяця, а також у таких країнах, як Велика Британія, Японія та Індія.

Записатися на вакцинацію проти COVID-19 вже сьогодні ви можете у свого сімейного лікаря або за телефоном контакт-центру МОЗ 0-800-602-019. Більше про вакцинацію ви можете дізнатися на сайті vaccination.covid19.gov.ua.

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