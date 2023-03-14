Найближчим часом Землю накриють потужні магнітні бурі: названо небезпечні дати

У вівторок-середу, 15-16 березня, Землю накриє магнітна буря. Пік сонячної активності буде ввечері 15 березня.

Про це повідомляє сайт відстеження космічної погоди Space weather.

Як свідчить портал, у другій половині березня очікується ще дві хвилі магнітних бур. Це 20 березня, вона буде слабкою і триватиме усьго один день. Друга хвила очікується 25-27 березня. Пік буде 26 березня, а 25 і 27 бурі будуть не сильні.

Магнітні бурі – це збурення геомагнітного поля Землі з різною інтенсивністю, які можуть тривати від кількох годин до кількох днів. Такі події можуть впливати на роботу систем зв'язку та призвести до технічних збоїв.

Як повідомляли раніше, існує три основних способи покращити своє самопочуття. Це - відпочинок фізична активність повинна бути адекватною і дозованою та правильне харчування.

Магнітні бурі: чи дійсно це явище впливає на здоров'я та як покращити самопочуття за 5 хвилин

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