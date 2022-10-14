Найближчими днями до Білорусі почнуть прибувати російські військові - Генштаб РБ

З російськими військовими в Білорусі проводитимуть планові заходи бойової підготовки, інформують у Генштабі.

У Генеральному штабі ЗС РБ повідомили, що до Білорусі найближчими днями почнуть прибувати підрозділи російських військ у межах регіонального угруповання військ.

Про це заявив заступник начальника Генштабу ЗС РБ Віктор Тумар у відеозверненні, інформує Міноборони країни.

"Вважаю за необхідне зазначити, що буквально найближчими днями на територію Республіки Білорусь почнуть прибувати війська російської складової Регіонального угруповання військ (сил). З ними проводитимуться планові заходи бойової підготовки, спрямовані на підвищення рівня виконання завдань із захисту Союзної держави", - сказав Тумар.

Путін і Лукашенко домовилися про розгортання військ

Коли РФ масовано обстрілювала Україну 10 жовтня, очільник Кремля Володимир Путін та самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко домовилися про розгортання спільного регіонального угруповання військ. Втім, як вважають в американському Інституті вивчення війни, вони навряд чи наважаться атакувати Україну з півночі.

Радник Офісу президента Олексій Арестович також вважає, що білоруська армія не готова до вторгнення до України. Мовляв, режим Лукашенка просто уже віддав Путіну запаси зброї та техніки.

Відомо, що зараз на території сусідньої Білорусі перебувають близько тисячі військовослужбовців Росії. Крім того, там сконцентрована і російська техніка.

Втрати ворога 14 жовтня