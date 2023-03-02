Найближчими тижнями: Шольц пообіцяв ЗСУ нову партію Gepard та Iris-T

Також триває робота над наданням додаткових боєприпасів.
Канцлер Німеччини Олаф Шольц пообіцяв передати ЗСУ чергову партію зенітних самохідних артилерійських установок Gepard, а також системи Iris-T вже "найближчими тижнями".
Про це Шольц сказав під час виступу у Бундестазі, пише Spiegel.
Канцлер наголошує, що вже найближчими тижнями до України надійдуть нові Gepard та IRIS-T. Також, за його словами, триває робота над наданням додаткових боєприпасів.
"Я запевняю вас, що уряд, який я очолюю, ніколи не ухвал.є рішення про постачання зброї легковажно. Неможливо вести переговори під дулом пістолета - за винятком вашої власної покори", - додав Шольц.
Нагадаємо, Шольц розкритикував супротивників постачання зброї до України. Мвляв, одними заявами та словами миру не досягнути.
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