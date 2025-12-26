Нафтовий танкер / © із соцмереж

Наразі публічної інформації про повні наслідки санкцій проти газовидобувних та нафтовидобувних компаній РФ небагато, однак перші сигнали вже очевидні — ціна на російську нафту опустилася нижче 40 доларів за барель.

Про це в етері Еспресо заявив голова напряму досліджень у сфері міжнародної політики, надзвичайний і повноважний посол України в США у 2020–2021 роках Володимир Єльченко.

За його словами, сучасна російська дипломатія стрімко деградує й дедалі більше нагадує найгірші практики радянських часів.

«Сучасна російська дипломатія швидкими темпами скочується до найгірших часів радянської. Однак навіть тоді російські дипломати не дозволяли собі відвертих хамських закидів на адресу Заходу. Це свідчить лише про те, що вони знервовані, адже все йде не так, як їм хотілося», — зазначив Єльченко.

Дипломат підкреслив, що в Москві розраховували скористатися недалекоглядною, на їхню думку, політикою президента США Дональда Трампа, аби запустити переговори на вигідних для себе умовах.

«Росіяни сподівалися, що за допомогою недбалої політики Дональда Трампа зможуть розпочати переговорний процес на умовах, які їх влаштовують. Однак саме Дональд Трамп увів санкції проти російських газо- та нафтових компаній», — наголосив Єльченко.

Він додав, що хоча повна картина впливу санкцій ще формується, падіння цін на нафту вже є критичним сигналом для Кремля.

«Сьогодні ціна на російську нафту вже опустилася нижче $40 за барель. Це означає, що ми підходимо до моменту, коли РФ буде не просто невигідно видобувати нафту, а взагалі незрозуміло, що з нею робити», — пояснив дипломат.

Єльченко звернув увагу, що близько 50% російського державного бюджету залежить саме від нафтових доходів, і понад половину цих коштів спрямовують на війну проти України.

«Тому я думаю, що наслідки цього ми побачимо дуже швидко», — резюмував він.

Раніше повідомлялося, що ЗСУ вдарили по нафтовому терміналу «Таманьнефтегаз».

Ми раніше інформували, що ізраїльський дипломат, надзвичайний і повноважний посол держави Ізраїль у Російській Федерації у 2003–2006 роках Аркадій Міл-Ман заявив, що якщо світові ціни на нафту знизяться на $10–15, російська економіка може зазнати катастрофічних наслідків.