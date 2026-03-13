Найближчий соратник Трампа був проти війни з Іраном: "витік" з Білого дому

Віцепрезидент Джей Ді Венс скептично поставився до удару США по Ірану напередодні рішення президента Дональда Трампа розпочати війну.

Про це повідомляє Politico з посиланням на двох посадовців Білого дому.

За словами одного з анонімних співрозмовників видання, Венс «скептично налаштований», «стурбований успіхом» і «просто виступає» проти війни з Іраном.

Другий високопоставлений чиновник Білого дому сказав, що роль Венса полягає в тому, щоб «надати президентові та адміністрації всі точки зору на те, що може статися». Однак він додав, що віцепрезидент, зрештою, підтримує рішення, яке ухвалює Трамп.

Співрозмовник видання, який знає думку Венса щодо війни в Ірані, зазначив, що віцепрезидент бачив необхідність швидкого удару, оскільки затримка може призвести до жертв серед американських солдатів через потенційні витоки військових планів США.

Як зазначає Politico, від початку ударів по Ірану Венс публічно підтримував президента, але водночас не повторював його тріумфальних тверджень про те, що США вже здобули перемогу у війні.

Видання вважає, що скептицизм Венса щодо військової участі США в операціях за кордоном був сформований під час його служби в морській піхоті в Іраку.

«У поєднанні з його стриманішим тоном щодо успіхів операції це підживлює спекуляції про розкол між президентом і його віцепрезидентом», — пише Politico.

Видання нагадало, що це не перший випадок, коли Венс розходиться з Трампом щодо військових дій США.

Коли США бомбардували хуситів на початку минулого року, Венс написав у секретному чаті Signal з іншими посадовцями адміністрації, що він вважає цей крок «помилкою».

У перший рік другого терміну Трампа Венс часто висловлював скептицизм щодо військових дій.

Після того, як США бомбардували іранські ядерні об’єкти в червні 2025 року, та після захоплення колишнього лідера Венесуели Ніколаса Мадуро в січні 2026-го Венс у своїх дописах у соціальних мережах захистив ці дії, але визнав, що американці мають причину хвилюватися через втручання до іноземних держав.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що один телефонний дзвінок прем’єр-міністра Ізраїлю Беньяміна Нетаньягу переконав президента США Дональда Трампа завдати удару по Ірану.