Найчіткіші зображення зруйнованого газопроводу “Північний потік-2” знято підводним дроном: відео

Данське телебачення показало перші зображення руйнувань, спричинених вибухом на газопроводі "Північний потік-2", отримавши дозвіл від влади відправити підводний дрон у води економічної зони Данії.

Про це повідомили на сайті телеканалу TV 2/Bornholm.

Данські телевізійники кілька тижнів чекали на дозвіл провести знімання під водою. Отримавши права доступу, телевізійна бригада човном відправилася до місця прориву трубопроводу і там запустила підводний дрон. Пошуки місця вибуху тривали близько п'яти годин.

Телевізійна група отримала майже трихвилинні кадри повністю зруйнованої ділянки труби.

Зображення чітко показують, що принаймні один сегмент трубопроводу відсутній після інциденту, який стався 26 вересня і причини якого досі достеменно не з’ясовані.

Це перші офіційні зображення пошкодженого трубопроводу, зняті в економічній зоні Данії, зазначає телеканал.

"Північний потік-2" є одним із двох трубопроводів для постачання російського газу до Європи. Його було зруйновано внаслідок двох вибухів. На газопроводі "Північний потік-1" також сталися два вибухи - в економічній зоні Данії та Швеції.

У Кремлі назвали вибухи "актом міжнародного тероризму". Бенефіціарами, мовляв, були США, Польща та Україна.

Нагадаємо, слідчі зі Швеції стверджують, що вибухи на російських газогонах "Північний потік" були результатом диверсії.

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