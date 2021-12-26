Найдивовижніші ялинки світу: добірка різдвяних дерев з різних куточків планети (фото)

Який вигляд мають ялинки в різних куточках світу дивіться у матеріалі ТСН.ua.
Весь світ готується святкувати новорічні свята - Різдво та Новий рік. Традиційно до них більшість міст світу прикрашають центральні частини, встановлюють ялинки, облаштовують святкові містечка та ярмарки. Який вигляд мають ялинки в різних куточках світу дивіться у матеріалі ТСН.ua.
Антверпен, Бельгія
Такий вигляд має ялинка в історичному центрі Антверпена у Бельгії.
Бейрут, Ліван
Головна ялинка у Ливані розташована в Бейруті на площі Сасін в районі Ашрафіє в Бейруті. Її запалили 7 грудня під час відкриття різдвяних свят.
Бішкек, Киргизстан
На площі Ала-Тоо в Бішкеку, Киргизстан ялинку щзапалили у п'ятницю, 17 грудня.
Бразиліа, Бразилія
Новорічне дерево в столиці Бразилії розташоване біля Столичного собору.
Ватикан
Різдвяна ялинка у Ватикані розташована на центральній площі Святого Павла. 113-річне дерево заввишки 28 метрів є подарунком від міста Андал, що розташоване у північно-східній Італії. На площі також розмістився вертеп.
Вільнюс, Литва
У Вільнюсі (Литва) національна ялинка з'явилася на кафедральній площі ще у кінці грудня.
Інсбурк, Австрія
Різдвяна ялинка і різдвяний ярмарок в Інсбруку, Австрія працюють від кінця листопада.
Лісабон, Португалія
Такий вигляд має головна ялинка Португалії у Лісабоні.
Лондон, Велика Британія
Цього року ялинка на урядовій вулиці Даунінг стріт у Лондоні запалала 1 грудня. Участь у заході взяв прем'єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон.
Сеул, Південна Корея
В Сеулі новорічна ялинка палає традиційними жовтими, червоними та білими кольорами.
Стамбул, Туреччина
Ялинка біля мечеті Таксим на центральній історичній площі у Стамбулі, Туреччина.
США
Вашингтон
Біля Капітолію США у Вашингтоні ялинку щорічно запалюють від 1964 року. 2021 року на галявині Західного фронту Капітолійського пагорба ялинку запалили 1 грудня. Цього року це біла ялиця з Національного лісу Six Rivers у Каліфорнії.
Нью-Йорк
Вже 80-й рік поспіль різдвяну ялинку запалили біля Рокфеллер-центру.
Сакраменто
Вогні різдвяної ялинки Капітолію штату Каліфорнія у Сакраменто.
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