Найдивовижніші ялинки світу: добірка різдвяних дерев з різних куточків планети (фото)

Який вигляд мають ялинки в різних куточках світу дивіться у матеріалі ТСН.ua.

Весь світ готується святкувати новорічні свята - Різдво та Новий рік. Традиційно до них більшість міст світу прикрашають центральні частини, встановлюють ялинки, облаштовують святкові містечка та ярмарки. Який вигляд мають ялинки в різних куточках світу дивіться у матеріалі ТСН.ua.

Антверпен, Бельгія

Такий вигляд має ялинка в історичному центрі Антверпена у Бельгії.

Ялинка в Антверпені, Бельгія / Associated Press

Бейрут, Ліван

Головна ялинка у Ливані розташована в Бейруті на площі Сасін в районі Ашрафіє в Бейруті. Її запалили 7 грудня під час відкриття різдвяних свят.

Associated Press

Бішкек, Киргизстан

На площі Ала-Тоо в Бішкеку, Киргизстан ялинку щзапалили у п'ятницю, 17 грудня.

Ялинка в Киргизстані / Associated Press

Бразиліа, Бразилія

Новорічне дерево в столиці Бразилії розташоване біля Столичного собору.

Ялинка в Бразилії / Associated Press

Ватикан

Різдвяна ялинка у Ватикані розташована на центральній площі Святого Павла. 113-річне дерево заввишки 28 метрів є подарунком від міста Андал, що розташоване у північно-східній Італії. На площі також розмістився вертеп.

Associated Press

Вільнюс, Литва

У Вільнюсі (Литва) національна ялинка з'явилася на кафедральній площі ще у кінці грудня.

Ялинка у Вільнюсі, Литва / Associated Press

Інсбурк, Австрія

Різдвяна ялинка і різдвяний ярмарок в Інсбруку, Австрія працюють від кінця листопада.

Ялинка в Інсбурку, Австрія / Associated Press

Лісабон, Португалія

Такий вигляд має головна ялинка Португалії у Лісабоні.

Ялинка в Лісабоні, Португалія / Associated Press

Лондон, Велика Британія

Цього року ялинка на урядовій вулиці Даунінг стріт у Лондоні запалала 1 грудня. Участь у заході взяв прем'єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон.

Ялинка в Лондоні, Велика Британія / Associated Press

Сеул, Південна Корея

В Сеулі новорічна ялинка палає традиційними жовтими, червоними та білими кольорами.

Ялинка в Сеулі (Південна Корея) / Associated Press

Стамбул, Туреччина

Ялинка біля мечеті Таксим на центральній історичній площі у Стамбулі, Туреччина.

Ялинка в Стамбулі, Туреччина / Associated Press

США

Вашингтон

Біля Капітолію США у Вашингтоні ялинку щорічно запалюють від 1964 року. 2021 року на галявині Західного фронту Капітолійського пагорба ялинку запалили 1 грудня. Цього року це біла ялиця з Національного лісу Six Rivers у Каліфорнії.

Ялинка біля Капітолію, США / Associated Press

Нью-Йорк

Вже 80-й рік поспіль різдвяну ялинку запалили біля Рокфеллер-центру.

Ялинка в Нью-Йорку біля Рокфеллер-центру / Associated Press

Сакраменто

Вогні різдвяної ялинки Капітолію штату Каліфорнія у Сакраменто.

Ялинка в Сакраменто, Каліфорнія, США / Associated Press

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