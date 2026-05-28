Найдорожча країна світу вже не Швейцарія: де ціни ще вищі

Ісландія / © Associated Press

Реклама

Ісландія стала найдорожчою країною у світі. Вона обійшла Швейцарію за цим показником.

Про це повідомило агентство Bloomberg.

Рівень цін в Ісландії зараз на три відсоткові пункти вищий, ніж у Швейцарії. Справа в тому, що постпандемічний сплеск туризму (який є ключовим двигуном зростання) підштовхнув як економічний підйом, так і зростання цін.

Реклама

Як зазначили у профспілці, туризм робить величезний внесок в інфляцію у сфері послуг. Тиск попиту з боку туризму призвів до зростання заробітної плати. Окрім того, від туризму постраждав ринок житла.

2024 року рівень цін у Швейцарії, скоригований з урахуванням купівельної спроможності, перевищував ісландський на понад сім процентних пунктів.

Передбачається, що зростаючі ціни в Ісландії почнуть відлякувати туристів — Ісландія не розвиває продуктивних секторів економіки, що підвищує її вразливість.

«У довгостроковій перспективі Ісландія не створює продуктивних секторів. Ми занадто залежимо від трудомістких галузей промисловості, які постійно створюватимуть інфляційний тиск. Нам потрібно сприяти розвитку більшої кількості опорних елементів», — сказав Вільялмур Хільмарссон, економіст профспілки білих комірців Viska.

Реклама

Раніше стало відомо, що Сінгапур вперше очолив рейтинг найдорожчого міста, він змагається за те, щоб стати провідним світовим центром для заможних людей.

Новини партнерів