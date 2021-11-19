Найдорожча повінь в історії Канади: рятувальники досі не можуть дістатися до 18 тисяч людей

Найдорожча повінь в історії Канади: рятувальники досі не можуть дістатися до 18 тисяч людей

Після злив заблокована дорога і до найбільшого порту країни у Ванкувері.

Найдорожча повінь в історії Канади - рятувальники країни все ще не можуть дістатися до 18 тисяч людей у найбільш постраждалих від стихії населених пунктах.

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Про це розповіли в ефірі ТСН.Ранок 19 листопада.

Зазначається, що у зоні стихійного лиха опинилася провінція Британська Колумбія - після дводенних злив багато автошляхів там заблоковано, зокрема й дорога до найбільшого порту країни у Ванкувері.

Це загрожує економічними збитками через перебої у поставках. Серед товарів, які можуть не потрапити до крамниць, зокрема, можуть опинитися різдвяні ялинки. Поки влада підраховує збитки і шукає вихід з ситуації - синоптики мають невтішні прогнози - наступного тижня Канада знову потерпатиме від злив.

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