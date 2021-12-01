Найдорожчі міста світу у 2021 році: хто потрапив до списку і на якій позиції Київ

Тель-Авів піднявся в рейтингу найдорожчих міст через посиленню ізраїльського шекелю щодо долара, а також зростання цін на транспорт та продукти харчування.
Рейтинг найдорожчих для життя міст у світі у 2021 році очолило ізраїльське місто Тель-Авів, яке піднялося з 5 місця торішнього списку.
Про це свідчить оновлений рейтинг, опублікований Economist Intelligence Unit у середу, 1 грудня.
У EIU заявили, що Тель-Авів піднявся в рейтингу переважно тому, що курс ізраїльської валюти, шекеля, "підтримувався щодо долара завдяки успішному впровадженню Ізраїлем вакцини проти коронавірусу". Крім того, в Ізраїлі значно зросли ціни на продукти харчування, транспорт та алкоголь.
На друге місце в рейтингу опустилася столиця Франції Париж, за ним - Сінгапур. У п'ятірці лідерів також Цюріх та Гонконг.
Найбільше падіння рейтингу відбулося в Римі (Італія) через різке падіння цін на продукти та одяг. Щодо Києва, то українська столиця піднялась на 13 позицій порівняно з 2020 роком і зараз перебуває на 88 місці рейтингу.
Загалом перелік найдорожчих міст для життя у світі має такий вигляд:
- Тель-Авів (Ізраїль)
- Париж (Франція)
- Сінгапур
- Цюріх (Швейцарія)
- Гонконг
- Нью-Йорк (США)
- Женева (Швейцарія)
- Копенгаген (Данія)
- Лос-Анджелес (США)
- Осака (Японія)
- Відень (Австрія)
- Сідней (Австралія)
- Мельбурн (Австралія)
- Гельсінкі (Фінляндія)
- Лондон (Велика Британія)
- Дублін (Ірландія)
- Франкфурт (Німеччина)
- Шанхай (Китай).
Натомість сирійське місто Дамаск стало найдешевшим містом для життя. Цю позицію він займав і 2020 року. За ним йдуть Тріполі в Лівії та Ташкент, столиця Узбекистану.
"Протягом наступного року ми очікуємо подальшого зростання вартості життя в багатьох містах, оскільки заробітна плата зростає в багатьох секторах. Проте ми також очікуємо, що центральні банки обережно підвищать процентні ставки, щоб зупинити інфляцію. Тож зростання цін має початися помірно з цьогорічного рівня", - сказала Упасана Датт, керівниця відділу світової вартості життя в EIU.
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