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Найдорожчі міста світу у 2021 році: хто потрапив до списку і на якій позиції Київ

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Найдорожчі міста світу у 2021 році: хто потрапив до списку і на якій позиції Київ

Associated Press

Тель-Авів піднявся в рейтингу найдорожчих міст через посиленню ізраїльського шекелю щодо долара, а також зростання цін на транспорт та продукти харчування.

Рейтинг найдорожчих для життя міст у світі у 2021 році очолило ізраїльське місто Тель-Авів, яке піднялося з 5 місця торішнього списку.

Про це свідчить оновлений рейтинг, опублікований Economist Intelligence Unit у середу, 1 грудня.

У EIU заявили, що Тель-Авів піднявся в рейтингу переважно тому, що курс ізраїльської валюти, шекеля, "підтримувався щодо долара завдяки успішному впровадженню Ізраїлем вакцини проти коронавірусу". Крім того, в Ізраїлі значно зросли ціни на продукти харчування, транспорт та алкоголь.

На друге місце в рейтингу опустилася столиця Франції Париж, за ним - Сінгапур. У п'ятірці лідерів також Цюріх та Гонконг.

Найбільше падіння рейтингу відбулося в Римі (Італія) через різке падіння цін на продукти та одяг. Щодо Києва, то українська столиця піднялась на 13 позицій порівняно з 2020 роком і зараз перебуває на 88 місці рейтингу.

Загалом перелік найдорожчих міст для життя у світі має такий вигляд:

  • Тель-Авів (Ізраїль)
  • Париж (Франція)
  • Сінгапур
  • Цюріх (Швейцарія)
  • Гонконг
  • Нью-Йорк (США)
  • Женева (Швейцарія)
  • Копенгаген (Данія)
  • Лос-Анджелес (США)
  • Осака (Японія)
  • Відень (Австрія)
  • Сідней (Австралія)
  • Мельбурн (Австралія)
  • Гельсінкі (Фінляндія)
  • Лондон (Велика Британія)
  • Дублін (Ірландія)
  • Франкфурт (Німеччина)
  • Шанхай (Китай).

Натомість сирійське місто Дамаск стало найдешевшим містом для життя. Цю позицію він займав і 2020 року. За ним йдуть Тріполі в Лівії та Ташкент, столиця Узбекистану.

"Протягом наступного року ми очікуємо подальшого зростання вартості життя в багатьох містах, оскільки заробітна плата зростає в багатьох секторах. Проте ми також очікуємо, що центральні банки обережно підвищать процентні ставки, щоб зупинити інфляцію. Тож зростання цін має початися помірно з цьогорічного рівня", - сказала Упасана Датт, керівниця відділу світової вартості життя в EIU.

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