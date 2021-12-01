Найдорожчі міста світу у 2021 році: хто потрапив до списку і на якій позиції Київ

Найдорожчі міста світу у 2021 році: хто потрапив до списку і на якій позиції Київ

Тель-Авів піднявся в рейтингу найдорожчих міст через посиленню ізраїльського шекелю щодо долара, а також зростання цін на транспорт та продукти харчування.

Рейтинг найдорожчих для життя міст у світі у 2021 році очолило ізраїльське місто Тель-Авів, яке піднялося з 5 місця торішнього списку.

Про це свідчить оновлений рейтинг, опублікований Economist Intelligence Unit у середу, 1 грудня.

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У EIU заявили, що Тель-Авів піднявся в рейтингу переважно тому, що курс ізраїльської валюти, шекеля, "підтримувався щодо долара завдяки успішному впровадженню Ізраїлем вакцини проти коронавірусу". Крім того, в Ізраїлі значно зросли ціни на продукти харчування, транспорт та алкоголь.

На друге місце в рейтингу опустилася столиця Франції Париж, за ним - Сінгапур. У п'ятірці лідерів також Цюріх та Гонконг.

Найбільше падіння рейтингу відбулося в Римі (Італія) через різке падіння цін на продукти та одяг. Щодо Києва, то українська столиця піднялась на 13 позицій порівняно з 2020 роком і зараз перебуває на 88 місці рейтингу.

Загалом перелік найдорожчих міст для життя у світі має такий вигляд:

Тель-Авів (Ізраїль)

Париж (Франція)

Сінгапур

Цюріх (Швейцарія)

Гонконг

Нью-Йорк (США)

Женева (Швейцарія)

Копенгаген (Данія)

Лос-Анджелес (США)

Осака (Японія)

Відень (Австрія)

Сідней (Австралія)

Мельбурн (Австралія)

Гельсінкі (Фінляндія)

Лондон (Велика Британія)

Дублін (Ірландія)

Франкфурт (Німеччина)

Шанхай (Китай).

Натомість сирійське місто Дамаск стало найдешевшим містом для життя. Цю позицію він займав і 2020 року. За ним йдуть Тріполі в Лівії та Ташкент, столиця Узбекистану.

"Протягом наступного року ми очікуємо подальшого зростання вартості життя в багатьох містах, оскільки заробітна плата зростає в багатьох секторах. Проте ми також очікуємо, що центральні банки обережно підвищать процентні ставки, щоб зупинити інфляцію. Тож зростання цін має початися помірно з цьогорічного рівня", - сказала Упасана Датт, керівниця відділу світової вартості життя в EIU.

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