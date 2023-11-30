Найдорожчі та найдешевші міста світу для життя 2023 року – рейтинг

Торішній переможець опустився на третє місце.
2023 року найдорожчими містами світу визнали Сінгапур і Цюрих.
Рейтинг склав аналітичний підрозділ британського журналу The Economist – Economist Intelligence Unit.
Сінгапур уже не вперше очолює подібні рейтинги: місто вважається найдорожчим місцем для життя дев'ять з останніх 11 років. Продукти харчування, алкоголь та одяг у міжнародному діловому центрі можуть коштувати цілі статки. Вартість сертифікату, необхідного для володіння автомобілем, нещодавно перевищила 106 тисяч доларів.
Тим часом Цюрих піднявся на п'ять позицій, порівнюючи з минулим роком. Найбільше місто Швейцарії завжди дороге, 2020 року воно посіло перше місце і рідко залишає першу десятку. Його піднімання на вершину індексу обумовлене головним чином тим, що швейцарський франк зміцнився більш ніж на 10% до долара за останній рік. Опорним містом в опитуванні є Нью-Йорк, тому якщо валюта країни зміцнюється, її міста зазвичай піднімаються в рейтингу.
Топ-10 дорогих міст світу для проживання 2023 року:
- Цюрих (Швейцарія) і Сінгапур
- Женева (Швейцарія) та Нью-Йорк (США)
- Гонконг (Китай)
- Лос-Анджелес (США)
- Париж (Франція)
- Тель-Авів (Ізраїль) і Копенгаген (Данія)
- Сан-Франциско (США)
Міста Західної Європи, зокрема Копенгаген, Дублін і Відень, займають близько половини з 20 найкращих місць. Однією з причин є зростання цін. Інша причина полягає в тому, що Європейський центральний банк шість разів підвищував процентні ставки 2023 року, щоб приборкати інфляцію, що призвело до здорожчання євро на 7% до долара. Північноамериканські міста цього року опустилися в рейтингу: Нью-Йорк, який торік був найдорожчим містом разом із Сінгапуром, опустився на третє місце.
Топ-10 дешевих міст світу:
- Дамаск (Сирія)
- Тегеран (Іран)
- Триполі (Лівія)
- Карачі (Пакистан)
- Ташкент (Узбекистан)
- Туніс (Північна Африка)
- Лусака (Замбія)
- Ахмедабад (Індія)
- Лагос (Нігерія)
- Буенос-Айрес (Аргентина) і Ченнай (Індія)
Нагадаємо, Зеленський очолив рейтинг "Мрійники" від Politico. Президент України виборов титул "Марафонець", ставши найвпливовішим діячем в Європі.
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