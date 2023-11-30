Категорія
Світ
Наживо
Мова сайту
Русская версия
Мова сайту
In English

Найдорожчі та найдешевші міста світу для життя 2023 року – рейтинг

Автор
Юлія КаспароваЮлія Каспарова
Дата публікації
Перегляди
1607
Час на прочитання
2 хв
Поділитись:
WhatsApp
Viber
Найдорожчі та найдешевші міста світу для життя 2023 року – рейтинг

Цюрих / Фото: letsportpeople.com

Торішній переможець опустився на третє місце.

2023 року найдорожчими містами світу визнали Сінгапур і Цюрих.

Рейтинг склав аналітичний підрозділ британського журналу The Economist – Economist Intelligence Unit.

Сінгапур уже не вперше очолює подібні рейтинги: місто вважається найдорожчим місцем для життя дев'ять з останніх 11 років. Продукти харчування, алкоголь та одяг у міжнародному діловому центрі можуть коштувати цілі статки. Вартість сертифікату, необхідного для володіння автомобілем, нещодавно перевищила 106 тисяч доларів.

Сінгапур / © Bodo Travel
Сінгапур / Фото: Bodo Travel

Тим часом Цюрих піднявся на п'ять позицій, порівнюючи з минулим роком. Найбільше місто Швейцарії завжди дороге, 2020 року воно посіло перше місце і рідко залишає першу десятку. Його піднімання на вершину індексу обумовлене головним чином тим, що швейцарський франк зміцнився більш ніж на 10% до долара за останній рік. Опорним містом в опитуванні є Нью-Йорк, тому якщо валюта країни зміцнюється, її міста зазвичай піднімаються в рейтингу.

Цюрих / © letsportpeople.com
Цюрих / Фото: letsportpeople.com

Топ-10 дорогих міст світу для проживання 2023 року:

  • Цюрих (Швейцарія) і Сінгапур
  • Женева (Швейцарія) та Нью-Йорк (США)
  • Гонконг (Китай)
  • Лос-Анджелес (США)
  • Париж (Франція)
  • Тель-Авів (Ізраїль) і Копенгаген (Данія)
  • Сан-Франциско (США)

Міста Західної Європи, зокрема Копенгаген, Дублін і Відень, займають близько половини з 20 найкращих місць. Однією з причин є зростання цін. Інша причина полягає в тому, що Європейський центральний банк шість разів підвищував процентні ставки 2023 року, щоб приборкати інфляцію, що призвело до здорожчання євро на 7% до долара. Північноамериканські міста цього року опустилися в рейтингу: Нью-Йорк, який торік був найдорожчим містом разом із Сінгапуром, опустився на третє місце.

Топ-10 дешевих міст світу:

  • Дамаск (Сирія)
  • Тегеран (Іран)
  • Триполі (Лівія)
  • Карачі (Пакистан)
  • Ташкент (Узбекистан)
  • Туніс (Північна Африка)
  • Лусака (Замбія)
  • Ахмедабад (Індія)
  • Лагос (Нігерія)
  • Буенос-Айрес (Аргентина) і Ченнай (Індія)

Нагадаємо, Зеленський очолив рейтинг "Мрійники" від Politico. Президент України виборов титул "Марафонець", ставши найвпливовішим діячем в Європі.

Читайте також:

Повʼязані теми:

Дата публікації
Перегляди
1607
Поділитись:
WhatsApp
Viber
Наступна публікація