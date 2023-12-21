Найдовше несправедливе ув'язнення в історії країни: чоловіка, який відсидів 48 років, виправдали

Тепер він має право на грошову компенсацію.

Суд Оклахоми, США, виправдав чоловіка, який провів 48 років у в'язниці за вбивство, якого він не чинив, що є найтривалішим із відомих неправомірних вироків у США.

Про це пише ВВС.

70-річного Глінна Сіммонса було звільнено в липні після того, як окружний суд встановив, що найважливіші докази у його справі не були передані його адвокатам.

У понеділок окружний прокурор заявив, що доказів для нового судового розгляду недостатньо. У вівторок суддя Емі Палумбо оголосила Сіммонса невинним.

"За допомогою чітких і переконливих доказів цей суд приходить до висновку, що злочин, за який пан Сіммонс був засуджений і ув'язнений не був скоєний паном Сіммонсом", - заявила у своїй ухвалі Палумбо.

"Це урок стійкості та завзятості", - заявив Глінн журналістам після ухвалення рішення, повідомляє Associated Press. "Не дозволяйте нікому говорити вам, що цього не може статися, тому що це дійсно може".

Глінн Сіммонс / Фото: NEWS9, OKLAHOMA CITY KWTV

Засудженого звільнено після того, як свідок виявився сліпим.

Сіммонс відсидів 48 років, один місяць і 18 днів у в'язниці за вбивство Керолін Роджерс 1974 року під час пограбування винного магазину в передмісті Оклахома-Сіті.

Глінну було 22 роки, коли він Дон Робертс були визнані винними і засуджені до страти 1975 року. Пізніше покарання було пом'якшено до довічного ув'язнення через ухвалу Верховного суду США про страту. Сіммонс наполягав на своїй невинності, заявивши, що в момент вбивства він перебував у своєму рідному штаті Луїзіана.

Чоловік усміхнувся, коли суд заявив про його невинність. Одягнений у сірий светр із капюшоном і капелюх, Сіммонс пізніше розповів репортерам, що чекав на цей момент "довго-довго".

"Те, що було зроблено, неможливо скасувати, але відповідальність може бути", - сказав він.

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У липні окружний суд скасував вирок, встановивши, що прокуратура не передала адвокатам усі докази, зокремаа те, що свідок упізнав інших підозрюваних.

Сіммонс і Робертс були засуджені частково на підставі показань підлітка, якому вистрілили в потилицю. Підліток вказав на декількох інших чоловіків, а потім спростував деякі зі своїх свідчень, повідомляє Національний реєстр виправдань.

Робертса було звільнено умовно-достроково 2008 року.

Неправомірно засуджені люди, які відбувають термін в Оклахомі, мають право на компенсацію у розмірі до 175 000 доларів США.

За даними GoFundMe, Глінн Сіммонс наразі бореться з раком печінки. Люди зібрали тисячі доларів, щоб допомогти йому сплатити витрати на життя та хіміотерапію.

Нагадаємо, наречені в один час потрапили у дві різні авіакатастрофи. Стало відомо, як так сталося.

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