Найдовше несправедливе ув'язнення в історії країни: чоловіка, який відсидів 48 років, виправдали

Тепер він має право на грошову компенсацію.
Суд Оклахоми, США, виправдав чоловіка, який провів 48 років у в'язниці за вбивство, якого він не чинив, що є найтривалішим із відомих неправомірних вироків у США.
Про це пише ВВС.
70-річного Глінна Сіммонса було звільнено в липні після того, як окружний суд встановив, що найважливіші докази у його справі не були передані його адвокатам.
У понеділок окружний прокурор заявив, що доказів для нового судового розгляду недостатньо. У вівторок суддя Емі Палумбо оголосила Сіммонса невинним.
"За допомогою чітких і переконливих доказів цей суд приходить до висновку, що злочин, за який пан Сіммонс був засуджений і ув'язнений не був скоєний паном Сіммонсом", - заявила у своїй ухвалі Палумбо.
"Це урок стійкості та завзятості", - заявив Глінн журналістам після ухвалення рішення, повідомляє Associated Press. "Не дозволяйте нікому говорити вам, що цього не може статися, тому що це дійсно може".
Засудженого звільнено після того, як свідок виявився сліпим.
Сіммонс відсидів 48 років, один місяць і 18 днів у в'язниці за вбивство Керолін Роджерс 1974 року під час пограбування винного магазину в передмісті Оклахома-Сіті.
Глінну було 22 роки, коли він Дон Робертс були визнані винними і засуджені до страти 1975 року. Пізніше покарання було пом'якшено до довічного ув'язнення через ухвалу Верховного суду США про страту. Сіммонс наполягав на своїй невинності, заявивши, що в момент вбивства він перебував у своєму рідному штаті Луїзіана.
Чоловік усміхнувся, коли суд заявив про його невинність. Одягнений у сірий светр із капюшоном і капелюх, Сіммонс пізніше розповів репортерам, що чекав на цей момент "довго-довго".
"Те, що було зроблено, неможливо скасувати, але відповідальність може бути", - сказав він.
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У липні окружний суд скасував вирок, встановивши, що прокуратура не передала адвокатам усі докази, зокремаа те, що свідок упізнав інших підозрюваних.
Сіммонс і Робертс були засуджені частково на підставі показань підлітка, якому вистрілили в потилицю. Підліток вказав на декількох інших чоловіків, а потім спростував деякі зі своїх свідчень, повідомляє Національний реєстр виправдань.
Робертса було звільнено умовно-достроково 2008 року.
Неправомірно засуджені люди, які відбувають термін в Оклахомі, мають право на компенсацію у розмірі до 175 000 доларів США.
За даними GoFundMe, Глінн Сіммонс наразі бореться з раком печінки. Люди зібрали тисячі доларів, щоб допомогти йому сплатити витрати на життя та хіміотерапію.
Нагадаємо, наречені в один час потрапили у дві різні авіакатастрофи. Стало відомо, як так сталося.
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