Найдовше шпигунство в історії США: кому і навіщо колишній дипломат 40 років зливав секретні дані

Федеральні прокурори заявили в понеділок, 4 грудня, що відставний співробітник Державного департаменту США, який десятиліттями працював секретним агентом на Кубу, називав Сполучені Штати “ворогом”, що є раніше нерозкритим порушенням правил розвідки з потенційно значними дипломатичними наслідками та наслідками для національної безпеки.

Про це пише The New York Times.

У кримінальній скарзі, поданій до федерального суду в Маямі, прокурори заявили, що дипломат Мануель Роча таємно допомагав кубинській “таємній місії зі збору розвідувальних даних проти США” щонайменше з 1981 року, коли він просувався службовими щаблями в Державному департаменті і недовго працював на високій посаді в Білому домі.

Подробиці гучної справи

За словами прокурорів, 73-річний Роча зустрічався з кураторами кубинського шпигунського агентства ще у 2017 році і вихвалявся, що 40 років шпигував на користь комуністичного уряду в Гавані і “зміцнював революцію”.

Понад два десятиліття Роча займався питаннями, пов'язаними з Латинською Америкою, на різних посадах у Державному департаменті за президентів Білла Клінтона і Джорджа Буша-молодшого, в тому числі був послом у Болівії з 2000 по 2002 рік. Уродженець Колумбії, який виріс у Нью-Йорку, Роча служив радником військового командування США, що включає регіон Куби, з 2006 по 2012 рік.

У скарзі Роча було пред'явлено звинувачення в діяльності в якості незаконного агента іноземного уряду і ще в двох злочинах, але прокурори заявили, що розслідування триває і може завершитися більш серйозними звинуваченнями. За словами високопосадовців, цей випадок спричинив внутрішню оцінку збитків, щоб визначити, які секрети могли бути розкриті, і поставив серйозні питання щодо ефективності контррозвідувальних програм, створених для вистежування шпигунів.

Мануель Роча / X (Twitter)

“Ці дії викривають одну з наймасштабніших і найтриваліших інфільтрацій іноземного агента в уряд США”, — заявив у понеділок, 4 грудня, журналістам у Вашингтоні генеральний прокурор США Меррік Гарланд (Merrick B. Garland). Він сказав, що Роча “шукав роботу в уряді США, яка надала б йому доступ до непублічної інформації та можливість впливати на зовнішню політику США”.

Джон Д. Філі, колишній кар'єрний дипломат, який працював разом з Роча десятиліття тому, сказав, що цей випадок може бути одним з найгірших порушень у сфері розвідки в новітній історії. Кубинська розвідка вже давно має тісні зв'язки зі спецслужбами супротивників Америки, в тому числі з Росією.

“У Мануеля буквально були ключі від королівства, — сказав Філі, який останнім часом обіймав посаду посла в Панамі. — Якщо це стосувалося Куби, він мав змогу її побачити”.

Про арешт Роча в п'ятницю, 1 грудня, вперше повідомило агентство Associated Press.

Слухання в суді

Він розплакався і мовчки дивився, як його сім'я покидає залу суду під час його першого слухання у федеральному суді в Маямі в понеділок, 4 грудня. Прокурор повідомив, що незабаром великому журі можуть бути висунуті нові звинувачення, а суддя у справі призначив на середу, 6 грудня, слухання про утримання під вартою.

Його скорботна поведінка контрастувала з балакучим, чарівним і чепурним дипломатом, яким його пам'ятають колишні колеги, і сталевим, подвійним оператором, зображеним в урядових документах.

У скарзі не заглиблювалися в деталі того, як Роча міг впливати на американську політику, яку інформацію він міг надсилати на Кубу або як довго уряд вів розслідування щодо нього. Але в ній описано три зустрічі приблизно за останній рік між Роча і агентом ФБР під прикриттям, який, на думку Роча, був представником кубинського шпигунського відомства — Директорату розвідки.

Victor Manuel Rocha, a former US ambassador to Bolivia from 2000 to 2002, has been charged with multiple federal crimes, Justice Department said, including acting as an illegal foreign agent, and using a fraudulently obtained passport https://t.co/MfYMcpWveH pic.twitter.com/yYqQ9GrUsx — Reuters (@Reuters) December 5, 2023

Кілька разів під час цих зустрічей Роча говорив про роботу в інтересах цього агентства і називав Сполучені Штати “ворогом”, згідно зі свідченнями під присягою, поданими до суду Майклом Хейлі, спеціальним агентом ФБР у Маямі.

З чого все почалося

За словами друзів, Роча був прихильником соціалізму в молодості, але, схоже, з роками став антигаванським консерватором за вказівкою своїх кураторів — можливо, припускають федеральні органи, щоб уникнути підозр у симпатіях до їхньої справи.

Під час зустрічі з агентом під прикриттям у листопаді Роча заявив, що кубинська розвідка наказала йому “вести нормальне життя” і що він створив образ “правої людини”, щоб його робота як крота не була викрита, згідно з показаннями під присягою.

“Весь цей час він зображував себе правим, — сказав Едуардо Гамарра, професор міжнародних відносин у Флоридському міжнародному університеті, який знав Рочу з 1980-х. — Він ставав все більш і більш прихильним до Трампа”.

Роча навчався в Єльському університеті, а в 1970-х роках отримав ступінь аспіранта в Гарварді та Джорджтауні. Він розпочав свою кар'єру в Державному департаменті як референт з питань Гондурасу в 1981 році, приблизно в той самий час, коли, за словами прокурорів, він вперше почав працювати на Кубу.

Протягом багатьох років він обіймав різні дипломатичні посади в Домініканській Республіці, Італії, Аргентині та на Кубі, а в липні 1994 року, згідно з офіційною біографією Державного департаменту, протягом року працював директором з міжамериканських справ у Раді національної безпеки США.

Роча обіймав керівну посаду в американській дипломатичній місії в Гавані під час одного з найбільш напружених моментів у двосторонніх відносинах за останні десятиліття: збиття Кубою в 1996 році двох американських цивільних літаків, якими керували вигнанці, що виступали проти Кастро.

У той час кубинський уряд був дуже зацікавлений у тому, щоб зрозуміти, як Сполучені Штати можуть відреагувати на напад на групу, яка керувала цими літаками, — Brothers to the Rescue. Група, що базувалася в Маямі, літала над Флоридською протокою, шукаючи кубинських мігрантів на плотах, а іноді входила в повітряний простір Куби, щоб скидати антиурядові листівки над Гаваною.

Роками пізніше Роча працював послом у Болівії під час іншого напруженого періоду — президентських перегонів 2002 року, в яких брав участь Ево Моралес, затятий антиамериканський кандидат від корінного населення, який став відомим як лідер профспілки кокаїнщиків. Моралес програв ці перегони, але був обраний президентом у 2005 році.

Ево Моралес

Незадовго до голосування 2002 року Роча публічно попередив, що обрання Моралеса зіпсує відносини зі Сполученими Штатами. “Я хочу нагадати болівійським виборцям, що якщо вони оберуть тих, хто хоче, щоб Болівія знову стала експортером кокаїну, це поставить під загрозу допомогу з боку Сполучених Штатів”, — сказав тоді Роча.

Моралес — вірний союзник Куби, який останніми роками звертався до неї за медичною допомогою — припустив, що попередження Рочі допомогло його кампанії, і жартома назвав його “шефом кампанії”.

Отто Райх, колишній помічник держсекретаря, який був керівником Роча в Державному департаменті, сказав, що ці зауваження налякали його керівників.

“Він так і не погодив це з Державним департаментом, — згадує Райх. — Я пам'ятаю, що тоді був роздратований, дуже роздратований”.

Рікардо Зуніга, колишній високопоставлений співробітник Державного департаменту і Білого дому, назвав цей вчинок дуже незвичним для досвідченого дипломата, зазначивши, що такі коментарі явно нададуть Моралесу поштовх.

“Можливо, він вирішив, що спробує виступити карикатурою на те, чим, на його думку, є Сполучені Штати, — сказав Зуніга. — Якщо це так, то це “була пекельна вистава”.

У жовтні сенатор Роберт Менендес, демократ від штату Нью-Джерсі, був звинувачений у змові з метою діяти в якості агента Єгипту, навіть коли він обіймав посаду голови Комітету з міжнародних відносин Сенату. Ця справа була порушена через місяць після того, як Менендесу було пред'явлено звинувачення в корупції. А минулого тижня федеральні прокурори Манхеттена висунули звинувачення громадянину Індії у замаху на вбивство громадянина США, який підтримував незалежність сикхів.

Відомство також висунуло звинувачення проти людей, яких звинувачують у роботі на користь Китаю, Росії та Ірану.

Розвідувальна служба Куби

Розвідувальна служба Куби вважається однією з найкращих у світі, і протягом десятиліть вона ставила собі за мету проникнення в американські федеральні установи.

“Це надзвичайне свідчення того, на що ці хлопці здатні, — сказав Зуніга, який вів переговори з президентом Бараком Обамою про відновлення дипломатичних відносин з Кубою в 2014 році. — З цієї причини я завжди був надзвичайно обережним”.

Досі найбільш руйнівною інфільтрацією була десятилітня шпигунська кар'єра Ани Белен Монтес, яка працювала старшим аналітиком в Розвідувальному управлінні Міністерства оборони, де вона спеціалізувалася на Кубі, до свого арешту в 2001 році.

Монтес розповіла слідчим, що була завербована кубинською розвідкою у 1980-х роках, коли працювала канцелярським працівником у Міністерстві юстиції. З розвитком своєї кар'єри в розвідці Монтес передавала інформацію своїм кубинським кураторам за допомогою короткохвильової радіостанції. Монтес була звільнена з в'язниці цього року після відбуття більшої частини свого 25-річного терміну ув'язнення.

В рамках угоди про визнання вини Монтес погодилася розповісти ФБР все, що вона знала про операції кубинської розвідки. Ця інформація призвела до звинувачення колишньої близької подруги, Марти Ріти Веласкес, колишньої чиновниці Агентства США з міжнародного розвитку, якій у лютому 2004 року було пред'явлено звинувачення в тому, що вона була кубинським агентом.

Кріс Сіммонс, колишній слідчий Розвідувального управління Міністерства оборони, який працював над справою Монтес, сказав, що Сполученим Штатам буде дуже важко — якщо не неможливо — отримати точну оцінку збитків, якщо Роча не надасть цю інформацію сам.

“Вони будуть повністю залежати від його співпраці, — сказав Сіммонс. — Навіть якщо вони знають, що він буде брехати і применшувати, це все одно краще, ніж нічого”.

Читайте також: