Підводний тунель у Норвегії / © CNN

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У Норвегії триває будівництво найдовшого та найглибшого у світі підводного автодорожнього тунелю E39 Rogfast. Споруда завдовжки 27 кілометрів проходитиме на глибині до 392 метрів під рівнем моря. Проєкт має покращити транспортне сполучення на заході країни та скоротити час окремих поїздок приблизно на 40 хвилин.

Про масштабне будівництво повідомляє CNN Travel.

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Тунель E39 Rogfast у Норвегії: довжина, глибина та призначення

Тунель Rogfast стане важливою частиною автомагістралі E39, мета якої — створити безперервне автомобільне сполучення між Крістіансанном і Тронгеймом без поромних переправ. Назва Rogfast походить від норвезького словосполучення «Rogaland fastforbindelse» — «постійне сполучення з Ругаланном».

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У компанії Norconsult, яка бере участь у проєктуванні тунелю, зазначають, що нова транспортна ланка має сприяти формуванню спільного ринку житла та праці для регіонів Нур-Єрен і Гаугаланд. Саме так компанія описує одну з ключових цілей проєкту. Після відкриття тунелю, за прогнозами, ним користуватимуться в середньому близько 13 тисяч автомобілів на добу.

«Тунель суттєво покращить транспортне сполучення вздовж західного узбережжя Норвегії, створивши швидший і надійніший маршрут між регіонами Ставангера та Гаугесунна», — розповіла CNN керівниця проєкту компанії Анне Бріт Моен.

© CNN

© CNN

© CNN

© CNN

Як тунель Rogfast скоротить час у дорозі та забезпечить безпеку водіїв

За даними дослідження, опублікованого в науковому журналі Transportation Research Procedia, норвезька автомагістраль E39 простягається приблизно на 1100 кілометрів від Крістіансанна до Тронгейма. Подорож цим маршрутом займає близько 21 години та передбачає кілька поромних переправ.

У норвезькому управлінні автомобільних доріг Statens vegvesen зазначають, що тунель Rogfast має скоротити час у дорозі між Бергеном і Ставангером приблизно на 40 хвилин.

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Однією з найцікавіших особливостей проєкту стане транспортна розв’язка всередині тунелю.

«Проєкт тунелю є новаторським не лише через його довжину, а й завдяки будівництву розв’язки посередині тунелю для з’їзду на Квітсей», — пояснюють у компанії Norconsult. Вона матиме кільцевий рух і розташовуватиметься на глибині 250 метрів.

© CNN

Інженери також мають розв’язати складне завдання з вентиляцією тунелю.

«Найбільші виклики, пов’язані з масштабом проєкту, полягають у забезпеченні вентиляції як під час звичайної експлуатації, так і в надзвичайних ситуаціях, зокрема аварій і пожеж», — зазначають у Norconsult.

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Окрему увагу розробники приділили психологічному комфорту водіїв. За словами представників компанії, «усередині тунелю буде розроблено мистецький проєкт, щоб запобігти монотонності, зменшити страх перед тунелями, скоротити суб’єктивне відчуття часу в дорозі, створити відчуття впізнаваності та полегшити орієнтування».

Будівництво тунелю Rogfast: вартість, терміни та інженерні особливості

Будівництво підводного тунелю Rogfast розпочалося 2018 року. За даними норвезького управління автомобільних доріг Statens vegvesen, проєкт має відкритися для руху транспорту 2033 року. Його вартість зросла порівняно з початковими оцінками. У бюджетних документах уряду Норвегії прогнозована сума становить близько 29,3 мільярда крон.

Тунель прокладають безпосередньо крізь скельну породу. Це дає змогу створити підводну споруду без використання готових занурених секцій. У Statens vegvesen наголошують, що Rogfast стане найдовшим і найглибшим підводним автодорожнім тунелем у світі.

Роботи ведуть одночасно з кількох ділянок. Як пояснюють у дорожній адміністрації, такий підхід дає змогу скоротити час будівництва. Зокрема, основні тунельні ділянки прокладають назустріч одна одній із боку Рандаберга, Бокна та острова Квітсей.

Нагадаємо, раніше ТСН.ua розповідав про перспективу будівництва тунелю під Дніпром у Києві. Інженер-проєктувальник Андрій Корецький зазначив, що такий проєкт може бути вдесятеро складнішим за спорудження мосту. За його оцінкою, лише геологічні дослідження та підготовка проєктної документації триватимуть щонайменше півтора року.

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