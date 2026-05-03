Найдовший рейс у світі: авіакомпанія запускає польоти на 22 години

Салон літака / © pexels.com

Реклама

Австралійська авіакомпанія Qantas готується запустити один із найамбітніших авіаційних проєктів у світі — наддовгі безпересадочні рейси тривалістю близько 22 годин.

Як передає Unilad, старт комерційних польотів запланований на 2027 рік, хоча підготовчі етапи розпочнуться вже раніше.

Нові маршрути передбачають прямі перельоти з Лондона до Сіднея, а також із Сіднея до Нью-Йорка. Наразі такі подорожі потребують щонайменше однієї пересадки — найчастіше в Сінгапурі, Таїланді або країнах Близького Сходу.

Реклама

У компанії називають ініціативу «Проєкт Sunrise» і вже розкривають перші деталі майбутніх рейсів та рівня комфорту на борту. Перший літак Airbus A350, спеціально підготовлений для цих маршрутів, уже виїхав з ангара у Франції та проходить фінальні випробування перед введенням в експлуатацію.

«Наразі встановлено всі основні конструктивні елементи, зокрема фюзеляж, крила, хвостову частину, шасі та двигуни», — повідомила компанія Qantas. «Від наступного року ці літаки вперше в історії будуть перевозити наших пасажирів без пересадок із Сіднея до Лондона та Нью-Йорка, скоротивши час польоту на чотири години».

Літак розрахований на 238 пасажирів, хоча стандартна місткість моделі становить близько 300 осіб. У Qantas свідомо зменшили кількість місць, щоб забезпечити більше простору та створити додаткові «зони комфорту» між класами.

Пасажирам першого класу обіцяють максимально преміальні умови — крісло, яке трансформується у ліжко, приватну шафу та індивідуальний 32-дюймовий екран. Це має зробити наддовгий переліт значно комфортнішим.

Реклама

На борту також планують створити умови, за яких пасажири зможуть пережити навіть два світанки під час одного рейсу.

Для порівняння, нині найдовший безпересадочний рейс у світі виконує Singapore Airlines — маршрут Сінгапур – Нью-Йорк довжиною понад 15 000 км триває трохи більше 18 годин.

За словами гендиректорки Qantas Ванесси Гадсон, вартість квитків в економкласі може бути приблизно на 20% вищою, ніж на нинішніх рейсах Лондон – Сідней із пересадками. Мінімальна ціна зараз стартує від приблизно 47 555 гривень.

Однак детальну цінову політику для нових маршрутів — як до Лондона, так і до Нью-Йорка — авіакомпанія поки що не оприлюднила.

Реклама

Нагадаємо, німецька Lufthansa скорочує 20 000 авіарейсів для економії пального.

Новини партнерів