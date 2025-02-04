"Найгірша масова стрілянина в історії Швеції": поліція не може назвати точну кількість жертв

Прем'єр-міністр Швеції Ульф Крістерссон заявив на пресконференції у вівторок, 4 лютого, що сьогоднішня трагедія у школі в Ерберу стала найстрашнішою масовою стріляниною в історії Швеції. Поліція вже підтвердила близько 10 загиблих і наразі не називає кількість поранених.

Про це повідомляє шведський телеканал SVT.

"Важко усвідомити масштаби того, що сталося. Поліція повідомила, що близько десяти людей загинули і кілька зазнали поранень внаслідок стрілянини в школі в Еребру. Сталося те, чого просто не мало статися. Ми стали свідками жорстокого і смертоносного насильства щодо абсолютно невинних людей. Це найстрашніший масовий розстріл в історії Швеції", – заявив прем'єр.

На момент публікації все ще невідомо, скільки людей поранено. В лікарні Еребру оголосили надзвичайну ситуацію.

Тут приймають тіла загиблих та оперують поранених у тяжкому стані. Постраждалих з легшими пораненнями відправляють до лікарень у сусідніх населених пунктах.

Журналістам у лікарні повідомили, що щонайменше чотирьом пацієнтам зробили операції. Їхній стан стабільний.

Начальник поліції округу Еребру Роберто Ейд Форест підтвердив, що тіла загиблих були виявлені на території школи. Наразі слідчі намагаються встановити їхні особи та відмовляються повідомляти будь-які подробиці про жертв і не можуть назвати точну кількість загиблих та поранених. За словами Фореста, причина полягає в тому, що "завдана шкода дуже велика".

Міністр юстиції Швеції Гуннар Стреммер заявив, що зараз поліція і медики працюють над встановленням осіб загиблих та оповіщенням родичів. Як і поліцейські, він не сказав, що спричинило стрілянину.

"Ми всі хочемо зрозуміти, чому це сталося. Нам доведеться зачекати на ці відповіді. Згодом картина проясниться", – зазначив він.

За версією слідства, злочинець – один із загиблих. Передбачається, що він діяв сам, проте поліція не виключає, що до злочину можуть бути причетні інші люди. Підозрюваний – чоловік віком 35 років, який раніше не мав проблем із законом. Поліція також не має інформації про його зв'язки з бандами.

За інформацією журналістів, поліція оточила один будинок в Еребру, в якому, можливо, жив стрілець. Вона наразі не коментує цю частину оперативно-слідчих заходів.

Нагадаємо, Швеція б'є на сполох у зв'язку з нестачею місць у в'язницях на тлі сплеску злочинності та розгулу озброєних банд. Влада вже веде переговори з іншими країнами про оренду камер у їхніх в'язницях.

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