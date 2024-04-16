Найгірша повінь в історії РФ: вода повністю залила великі міста Росії (фото)

Рівень води в річках Уралу та Сибіру в РФ стрімко зростає. Сотні будинків затоплені, тисячі росіян евакуйовані.

Рівень води в річках на Уралі та південно-західному Сибіру Росії продовжує швидко зростати. Це спричинило затоплення сотень будинків, відключення електроенергії та змусило терміново евакуйовувати росіян з місць підтоплень.

Про це пише Reuters.

Понад 300 будинків і майже 700 житлових ділянок були затоплені в Курганській області Росії, що розташована на річці Тобол біля кордону з Казахстаном, повідомляє Міністерство надзвичайних ситуацій Росії.

"Рівень води в річці Тобол стрімко зростає", - повідомили в російському Міністерстві.

Затоплений російський Оренбург / Фото: Associated Press

Затоплений російський Оренбург / Фото: Associated Press

У місті Курган, адміністративному центрі області, було відключено електроенергію, без світла залишилися 1500 росіян.

Губернатор Курганської області Вадим Шумков заявив, що він очікує "дуже складної" ситуації, коли рівень води в Тоболі може піднятися до 11 метрів, або майже вдвічі вище рівня прориву в деяких місцях.

Затоплений російський Оренбург / Фото: Associated Press

Затоплений російський Оренбург / Фото: Associated Press

Жителів Ішима, міста з населенням 65 000 чоловік у Тюменській області на південному заході Сибіру, ​​що межує з Казахстаном, попросили вранці у вівторок терміново евакуюватися через критичне підвищення рівня води в річці Ішим, яка протікає через місто. Губернатор регіону попередив, що найближчими днями рівень води в річках регіону може досягти історичного максимуму.

Зазначається, що південний Урал Росії, південно-західний Сибір і північний Казахстан борються з "найгіршою повінню в історії" після того, як великий сніг швидко розтанув під час сильного дощу на землі, вже залитій водою ще до зими.

Нині відомо, що загалом 125 000 росіян були змушені евакуюватися.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що в Кургані рятувальники намагалися врятуватися від повені і встановлювали тимчасові греблі та намагаються дістати з води знесені течією мости.

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