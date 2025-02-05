Найгірша реальність з можливих: дипломат назвав події в США, які можуть стати катастрофою для України

Події, які відбуватимуться в США, критично важливі для України, оскільки впливатимуть на нашу державність.

Про це сказав ексміністр закордонних справ України, дипломат Павло Клімкін в інтерв'ю телеканалу "Ми - Україна".

"Якщо там почнеться якась форма протистояння між фундаментальними баченнями майбутнього, то це найгірша буде рельність для нас, яка тільки можлива. Демократична чи республіканська реальність — вони різні. І несуть із собою різні ризики. Але якщо почнеться бардак в Штатах, то це реально трагічний, на мою думку, майже катастрофічний сценарій для нас і для долі нашої державності", — сказав Клімкін.

Він зауважив, що США для України є незамінним партнером.

"Поки що ми ніким не можемо замінити США, як ключового союзника. Ні Європою... Ніким. І Штати для нас критично важливі", — додав він.

Нагадаємо, в США вже готують і мають представити план припинення війни РФ проти України. Його презентуватимуть під час Мюнхенської конференції з безпеки, яка відбудеться у Німеччині найближчими днями.

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