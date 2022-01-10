Найгірша за останні десятиліття пожежа у Нью-Йорку могла статися через електрообігрівач: 19 загиблих

Найгірша за останні десятиліття пожежа у Нью-Йорку могла статися через електрообігрівач: 19 загиблих

Трамвувалося 60 людей.

Найгірша за останні десятиліття пожежа сталася у Нью-Йорку, яку міг спровокувати несправний електрообігрівач.

Про це розповіли у ТСН.Ранок 10 січня.

Під час загоряння у багатоповерхівці загинуло 19 людей, серед яких дев'ять дітей. Пожежники прибули на місце за три хвилини, загасити полум'я намагалися дві сотні вогнеборців.

Двері до квартири, де почалася пожежа, були відчинені. Тож чимало мешканців будинку отруїлося чадним газом, намагаючись утекти. Постраждалих знаходили ледь не на кожному поверсі. Загалом, травм зазнало 60 людей. Половина з них потрапила до лікарень. Чимало потерпілих перебувають у критичному стані.

Причиною загоряння називають несправний електрообігрівач. За повідомленнями, у будинку не було централізованої системи гасіння пожежі.

Як повідомлялося, близько двох метрів Великої Китайської стіни завалилася внаслідок землетрусу в провінції Цинхай КНР. Після огляду культурних пам'яток влада встановила на місці руйнування опори та розпочала ремонтно-відновлювальні роботи. Дев'ятеро людей отримали травми, з яких вісім уже виписані з лікарні, а одна все ще перебуває під наглядом лікарів.

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