"Найгірша країна для переїзду": біженка з України відверто розповіла про життя в Німеччині

Німеччина / фото ілюстративне / © Unsplash

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Німеччина посіла 50 місце з 53 у міжнародному опитуванні серед людей, які переїхали жити до інших країн.

Про це розповіла українська біженка Людмила Русіна.

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За її словами дослідження оцінювало не просто загальне враження від держави, а конкретні критерії: якість життя, можливість працевлаштування, складність адаптації, пошук житла, рівень бюрократії та якість медицини.

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«Німеччина — найгірша країна для переїзду. І так показало міжнародне опитування людей, які переїхали жити в інші країни. Німеччина посіла аж 50 місце з 53 країн. Серйозно? І як вам таке? І оцінювали не просто за принципом подобається країна чи ні. Мігрантів питали про якість життя, роботу, наскільки легко їм адаптуватися знайти друзів і житло», — розповіла біженка.

Попри те, що за доступністю медичних послуг Німеччина увійшла до трійки найкращих, за загальною якістю медицини вона опинилася лише на 36 позиції. При цьому близько 70 відсотків місцевих жителів задоволені медичною системою.

«Виходить, що незадоволені якістю життя тут тільки мігранти. І ось для мене що найцікавіше: в Німеччині живе близько 16 мільйонів людей, які народилися за кордоном, з 84 мільйонів населення. Тобто майже кожен п’ятий житель народився не тут. І тоді виникає питання: якщо Німеччина настільки погана для переїзду, чому всі ці люди продовжують сюди їхати і тут жити? Чому не переїжджають?» — зазначила українка.

Вона додала, що вважає Німеччину однією з найкращих країн для релокації, а проблеми з адаптацією пов’язує з відсутністю бажання інтегруватися у місцеве суспільство.

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«Особисто я вважаю Німеччину однією з найкращих для переїзду та адаптації. Хто хоче, той має всі можливості для нормальної інтеграції, а всім іншим зручніше нити та скаржитися», — підсумувала Людмила Русіна.

Українці за кордоном — останні новини

Біженці з України та інші іноземці, які легально проживають у Португалії, можуть отримати разову допомогу до понад 5 000 євро за програмою Emprego Interior MAIS — за умови переїзду на роботу чи ведення бізнесу в малозаселені внутрішні регіони країни. Виплата складається з базової суми (від 2 685 до 3 759 євро), 20% надбавки на кожного члена сім’ї та компенсації на перевезення майна до 805 євро.

Від 5 березня 2026 року Управління у справах іноземців Польщі припинило видачу паперових довідок про тимчасовий захист — тепер основним документом для українців є номер PESEL із позначкою UKR. Раніше видані довідки залишаються чинними до 4 березня 2027 року, а право на роботу зберігається, проте роботодавці мають повідомляти про працевлаштування нових працівників до районного управління праці протягом семи днів.

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