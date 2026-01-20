Найгірша ситуація від 1945 року: Норвегія готує громадян до можливої війни з РФ

Норвегія / © ТСН

Норвезькі збройні сили розіслали близько 13,5 тис. листів громадянам із попередженням про можливу реквізицію житла, транспортних засобів, човнів, техніки та іншого майна у разі війни з Росією.

Про це пише The Telegraph.

За інформацією військових, повідомлення носять попереджувальний характер і діятимуть один рік. Дві третини адресатів отримували аналогічні реквізиційні повідомлення у попередні роки.

Керівник логістичного підрозділу ЗС Норвегії Андерс Єрнберг заявив, що підготовка до кризових ситуацій та війни значно посилилася останніми роками.

«Норвегія перебуває в найсерйознішій безпековій ситуації з часів Другої світової війни. Наше суспільство має бути готовим до криз та, у найгіршому випадку, війни», — зазначив Єрнберг.

Норвегія відіграє ключову роль у спостереженні НАТО за Арктикою, де триває боротьба за судноплавні маршрути та ресурси на тлі танення льодовиків. Країна має морський і сухопутний кордон із Росією.

Міністерство оборони повідомляє про нарощування російської військової присутності на Кольському півострові та випробування нових видів озброєння, зокрема гіперзвукових ракет і ядерних торпед.

Розсилка реквізиційних повідомлень відбулася на тлі дипломатичної напруги між США та Європою через плани колишнього президента США Дональда Трампа щодо можливого приєднання Гренландії.

Нагадаємо, раніше писали про те, що у глибоких снігах арктичних гір Норвегії елітні підрозділи Королівської морської піхоти Великої Британії готуються до прямого зіткнення з Росією.